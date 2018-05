Meghan Markle heeft perfect gelukte dubbelganger

Tien dagen geleden zaten we collectief met - geef maar toe - tranen in onze ogen te kijken naar hoe Prins Harry zijn geliefde actrice Meghan Markle het jawoord gaf. Dat de twee tortelduiven hun huwelijksreis uit zouden stellen voor de verjaardag van Prins Charles, wisten we. Wanneer de twee op reis gaan, is niet bekend. Waar dat hoogstwaarschijnlijk is, is inmiddels wél uitgelekt.

Thuisland van Markle

Het nieuwbakken koppel zal de wittebroodsweken gedeeltelijk doorbrengen vlakbij het thuisland van Markle: Canada. Ze vliegen om precies te zijn naar Alberta en verblijven daar naar verluid in Fairmount Jasper Park Lodge. Het park is gelegen in de Canadese Rockies en The Outlook Cabin is de hut waar Markle en haar prins zouden verblijven.