Management dumpt Roseanne Barr, programma ook van tv

Mensen op het internet zijn soms machtiger dan ze denken. En met veel macht komt veel verantwoordelijkheid. Dus mocht je graag willen dat één van je favoriete bands Africa van Toto covert, dan kun je dat het beste gewoon op Twitter zetten.

Dat is althans wat @weezerafrica deed. De twittergebruiker is volgens The Daily Dot een 14-jarige uit het Amerikaanse Cleveland die onwijs graag wil dat Weezer Africa covert.

En na maanden vragen in het luchtledige van het internet, is dat ook eindelijk gelukt. Weezer heeft Africa gecoverd.

Andere covers

Dat ging overigens niet helemaal zonder slag of stoot: de band besloot eerst een andere hit van de band te coveren: Rosanna.

Fans van Toto

De alternatieve rockband uit Los Angeles bestaat al meer dan 25 jaar en scoorde in Nederland hits met nummers als Buddy Holly, Island in the Sun, Pork and Beans en Back to the Shack. Inmiddels schaart de band een grote wereldwijde fanbase achter zich. Ze zijn niet allemaal louter fan van Weezer, sommige fans worden ook enorm blij van het Africa, de monsterhit uit 1982. Nadat meerdere fans van zich lieten horen, besloot de band toch maar het nummer te coveren.

Meer verrassende covers

Uiteraard is Weezer niet de enige band die wel eens besluit om de nummers van een ander te spelen. Afgelopen jaar scoorde de alternatieve metalband Disturbed een enorme hit met hun versie van The Sound of Silence, dat origineel werd geschreven door Simon & Garfunkel. Disturbed speelde het nummer in 2015 op meerdere festivals. In 2017 scoorde de cover ook goed bij het Nederlandse publiek en belandde het voor de tweede keer in de Top 2000, een kleine 500 plekken hoger dan het jaar ervoor.

Van Ozzy naar First Aid Kit

En soms gaat het van het snoeiharde gitaarwerk naar eigen variant van het origineel. De gezusters van First Aid Kit besloten een nummer van Black Sabbath te spelen Way Out West Festival in 2015. Mocht je nog even een opfrisser nodig hebben: Black Sabbath is de metalband waar Ozzy Osbourne ooit frontman van was.

Gevoelige van Elton

En voor fans van Elton John én de hedendaagse muziek is er ook goed nieuws: de zanger en songwriter besloot namelijk om artiesten als Pink, Lady Gaga, Muse en Coldplay te vragen zijn nummers te coveren. Dat levert bijzondere versies van zijn klassiekers op.