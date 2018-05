Lowlands festival ook dit jaar uitverkocht

Patty Brard zit deze donderdag in de stoel bij psychiater Esther van Fenema in RTL’s BN’ers in Therapie. Op z’n Brards, dus vol overgave en zonder een blad voor de mond. ,,Als je er eenmaal voor gaat, moet je ervoor gaan ook."

'Ja, ik doe het'

Maar hoe gaat het nou écht met je? was de vraag van RTL die Patty Brard deed besluiten om mee te doen aan BN’ers In Therapie. Haar nieuwsgierigheid won het van eventuele ‘wat zal men van mij denken?’-angsten en ze lacht haar vrolijke luide Patty-lach, ,,het moge intussen duidelijk zijn dat me dat ook geen zak kan schelen!” Omdat ‘wel wat haken en ogen’ aan haar persoonlijke verhaal en familiegeschiedenis zitten en ze vol innerlijke vragen zat waarop ze weleens een antwoord zou willen, besloot ze het te doen. ,,En helemaal toen ik hoorde dat 75 procent van de jongeren graag in therapie wil, maar het niet durft. ‘Straks word ik nog voor gek uitgemaakt’, denken ze dan, er rust blijkbaar toch nog een taboe op.” Niet dat zij ‘een jongere’ is, knipoogt ze, ,,maar wie weet kan ik helpen om iemand die kijkt, ook in therapie te laten gaan, want wat kan het nou voor kwaad om met een objectief iemand te praten?”

Klik met Esther

En die iemand was in haar geval, en van de andere BN’ers die ook in therapie gingen, psychiater Esther van Fenema, een vrouw waarmee Brard meteen een klik had en zich op haar gemak voelde, ,,het allerbelangrijkste bij zo’n therapie.” Ja, er zijn best wat zakdoekjes vol gesnoten en het is maar goed dat waterproof mascara bestaat, want de gesprekken waren behoorlijk emotioneel. De camera’s stonden verdekt opgesteld, er liepen geen cameramensen rond -,,je vergat gewoon dat werd gefilmd”- en ze stortte haar hart uit, op z’n Brards: vol overgave en zonder een blad voor de mond. ,,Als je er eenmaal voor gaat, moet je ervoor gaan ook.” En dat deed ze. ,,Het heeft wonderbaarlijk goed uitgepakt.” Tijdens de vier sessies kwam duidelijk naar voren wat precies haar trauma was, waarvoor ze ooit wel in therapie is geweest, maar wat toch altijd is blijven door sudderen.

Faillissementstrauma

De Zwarte Bladzijdes van het grote Patty Brard boek zitten ergens halverwege, in 1994 om precies te zijn. Het jaar waarin haar ex-man failliet ging en ze voor 2, 7 miljoen euro moest opdraaien. De vijftien woorden die ze nog steeds hoort als ze niet kan slapen, kwamen uit de mond van haar curator en waren gericht aan haar toen achtjarige dochter Priscilla: Ik weet niet waar jij vanavond gaat slapen, maar jouw moeder heeft geen huis meer. ,,Dan voel je je heel klein hoor, als moeder.” Haar stem wordt wat harder, ,,ik had die man voor z’n bek moeten rammen, zeg het lekker tegen mij, mafketel!” En weer zachter. ,,In die tijd schakelde ik m’n gevoel uit en raakte ver van mezelf verwijderd.” Ze weet nog maar weinig van die tijd, verklapt ze. ,,Het was een periode van keihard doorwerken, elke klus aannemen, verstand op nul en gaan. Ik wilde niet meer voelen en verloor mezelf erin.” En ook veel drinken, roken ‘en alles erop en eraan’, beaamt ze. Ze is even stil, alsof alles weer heel even terugkomt, ,,Ik snap wel dat mensen die helemaal aan de grond zitten, echt geen uitweg meer zien en er een einde aan maken. Ik zat er ook dichtbij.”

Contactbreuk

De contactbreuk sinds 2009 met haar dochter Priscilla is haar niet in de kouwe kleren gaan zitten. Kortgezegd háát Priscilla alle media-aandacht en mijdt daarom al het contact met haar moeder. ,,Ik hoop dat ze naar BN’ ers In Therapie kijkt, waarin ik uitleg dat ik me heel schuldig voel over alles wat is gebeurd.” En wat er precies is gebeurd, dat weten alleen zij, ,,daar heeft verder niemand iets mee te maken.”

(P)auw

Ja. Maar ze gaat donderdag niet op Twitter zitten kijken, antwoordt ze op de vraag of ze blij is dat ze heeft meegedaan aan het programma. En de keer bij Jeroen Pauw was nou ook niet bepaald gezellig. Het eerste wat hij deed, was een foto van haar dochter onder haar neus drukken en Brard schudt haar hoofd nu ze er weer aan denkt. ,,Wie is dat? vroeg hij, je hebt haar al acht jaar niet gezien, dus je hebt ook niet zoveel haast gemaakt met het goedmaken.” Hij moest zich schamen, roept ze uit, ,,ik ga toch zeker niet met hem bespreken wat voor contactpogingen er wel of niet zijn geweest?!”

Levendig

Dat het tij ook weer kan keren, daar is de opgewekte diva-zonder-sterallures het levende en ook lévendige bewijs van, want stilzitten kan ze dan wel -zeker op Ibiza, mediterend met een wierookstok-, maar doet ze liever niet, zeker niet nu ze weer in Nederland is voor allerlei opnames. Van Ranking the Stars tot Het Perfecte Plaatje en nog ‘een en ander’, ,,maar daar kan ik nog niets over loslaten...” De therapie heeft zeker z’n vruchten afgeworpen. Ze zorgt beter voor zichzelf en voelt zich een stuk lichter, ook letterlijk dankzij de gastric bypass (maagomleiding) waarmee ze al 20 kilo kwijt is.

Ibiza-idylle

Een groot deel van het jaar woont ze op Ibiza en dat échte liefde soms wat later om de hoek komt kijken, daar weten Patty en Antoine van de Vijver alles van. Ze trouwden in 2014 en leven een groot deel van het jaar hun Ibiza-idylle, inclusief hondjes Loulou en Bibi en bovenop een berg. ,,Ik geloof dat ik nu wel kan zeggen dat ik gelukkig ben.”

Handleiding

Je wordt geboren, je gaat dood en de handleiding van het leven krijg je niet aangereikt, zo besluit ze. Met een vrolijk ‘ik moet weer verder!’ gaat Patty Brard inderdaad weer verder, zoals ze altijd weer verder gaat, wat misschien wel haar grootste kracht is. ,,Ach, weet je wat het is?” Tóch nog een aanvulling tot besluit. Maar beter ook dat we die handleiding niet krijgen, ,,we doen allemaal toch ook eigenlijk maar wat?”

