Lisbon Calling: Kritiek Waylon nergens op gebaseerd

Amy Schumer schittert in I Feel Pretty, een hilarische comedy over zelfvertrouwen. ‘Dat heb je maar mooi voor elkaar, bitch!’

De ietwat gezette, onzekere en verder vrij doorsnee Renee heeft eigenlijk maar een droom: extreem knap zijn. In een poging er iets van te maken, gaat Renee elke week naar haar spinningklasje in de sportschool. Op een dag verliest ze de macht over de pedalen, klettert keihard van haar fiets en gaat knock-out. Als ze bijkomt, ziet ze in de spiegel waar ze altijd van droomde: Gods gift to nature! Ze is de mooiste vrouw die ze ooit zag! Als deze nieuwe versie van zichzelf staat niets of niemand Renee nog in de weg en durft ze alles aan. Klein dingetje: alleen zij ziet dit, de mensen om haar heen zien gewoon de oude Renee…

„Als makers van deze film wilden wij twee dingen: een grappige film maken, maar met gevoel. Het thema zelfvertrouwen had dat allebei in zich”, vertelt schrijfster Abby Kohn, die samen met Marc Silverstein de film ook regisseerde. „Wat wij wilden overbrengen is dat je niets aan jezelf moest veranderen, behalve het geloof in jezelf. Dat is onze boodschap. Je hoeft niets aan je uiterlijk te veranderen of je beter voor te doen dan je bent: geloof in jezelf doet dat allemaal voor je. Ik mis dat vaak bij mensen.”

Amy Schumer

Een vrij serieuze boodschap als deze komt echter alleen over als het ook steengoed gebracht wordt. In comédienne Amy Schumer zagen de makers de ideale kandidate voor de rol van Renee. „Amy was niet alleen de beste actrice voor deze rol, ook de enige die ervoor in aanmerking kwam”, zegt Silverstein. Kohn: „Zij is ‘the one’. Alles waar zij voor staat en waar zij over praat is geloof in jezelf en trots zijn op je lichaam. We hebben veel geluk gehad dat ze het wilde.”

De Amerikaanse Amy Schumer (36) lijkt inderdaad geknipt voor deze rol. Net als alter ego Renee voldoet Schumer niet aan de standaard ‘size zero-trend’ in Hollywood en lijkt ze zich, net als Renee-na-het-ongeluk, nergens voor de schamen. In al haar films (onder andere Trainwreck en Snatched) en shows (onder meer Inside Amy Schumer) steekt ze de draak met zichzelf en gaat ze niet zelden uit de kleren om te laten zien wat ze in huis heeft. In een interview met Facebook vertelt ze daarover: „Natuurlijk ben ik ook weleens onzeker. Toen ik mensen vertelde dat ik deze film ging doen, zeiden ze: ‘Maar jij bent er het type niet naar om te worstelen met een gebrek aan zelfvertrouwen.’ Dus zei ik: ‘Dat is precies waar de film over gaat: iedereen worstelt hiermee!’”

'Ik ben geweldig!'

Over of ze zelf een moment heeft gekend waarop ze zich realiseerde dat ze zich niet druk meer wilde maken over haar uiterlijk, vertelt Schumer: „Soms denk ik: ik ben geweldig! Maar dan gebeurt er weer iets en realiseer ik me: nee, ik ben niet geweldig. Maar de beste momenten zijn toch die waarop ik met vriendinnen ben, lol heb, gelukkig ben en het niet uitmaakt hoe ik eruitzie. Dat ik dan even naar de wc ga en in de spiegel kijk en denk: dat heb je maar mooi voor elkaar, bitch!”