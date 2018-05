Katy Perry bereikt eenzame hoogte

Het is alweer tien jaar geleden dat Katy Perry doorbrak met haar eerste hitsingle I Kissed A Girl. Ze timmerde ver daarvoor al aan de weg als een puberende gospelzangeres. Daarvan herkennen we nog maar weinig terug, maar tijdens haar huidige tournee reikt ze nog steeds naar de sterren.

Komend weekend staat Katy Perry tweemaal op het podium van de Ziggo Dome. Nieuwsgierige fans die al beelden van eerdere optredens uit deze concertreeks hebben gezien, weten dat de Amerikaanse hitmachine voor een ruimtethema heeft gekozen. Ze opent de shows van haar Witness-tournee zingend op een grote ster, gehuld in een glimmende rode outfit die menig Star Wars-fan aan de gewaden van de Imperial Guards uit Return Of The Jedi laat denken. Wat volgt is een bijna twee uur durende ruimtereis waarbij Katy een aantal keer van outfit wisselt en van de ene kleurrijke fantasiewereld in de andere tuimelt.

Puber

Dat was wel anders toen de zangeres als zeventienjarige puber voor het eerst de spotlights opzocht, toen nog onder haar eigen naam: Katy Hudson. Het titelloze debuutalbum uit 2001 is van een vergelijkbaar kaliber als de platen die Michelle Branch en Natalie Imbruglia rond die tijd uitbrengen, zij het met zeer religieuze teksten. „The Man upstairs does His work on me, it’s a job that may take an eternity to complete”, zingt Katy als expressieve tiener in de relirocksong Growing Pains. Gedurende optredens verschuilt ze zichzelf nog ietwat schuchter achter haar gitaar, al verraadt haar blik een grotere ambitie.

Na het floppen van Katy Hudsons debuutplaat lijkt de zangeres in de vergetelheid te verdwijnen. Met het aannemen van haar nieuwe artiestennaam neemt ze afscheid van de christelijke boodschappen in haar muziek. Zo staat het bewust provocerende I Kissed A Girl uit 2008 in schril contrast met het repertoire waarmee ze zeven jaar eerder nog haar rotsvaste geloof bezingt. Katy refereert eraan wanneer ze tijdens een van haar recente concerten een ongemakkelijke grap maakt terwijl ze haar moeder aan de lijn heeft. „Ik ga nu verder met I Kissed A Girl, dat liedje dat jij niet echt leuk vindt”, besluit ze het telefoongesprek. De ironie wil dat er ook vanuit de LGBT-community kritiek klonk op haar doorbraakhit, omdat ze een lesbische zoen daarin afdoet als een exotische curiositeit.

Sexy

Van de altokleding uit haar pubertijd zijn geen sporen meer zichtbaar wanneer ze ten tijde van haar eerste internationale tournee in 2009 zowel de Melkweg als Pinkpop aandoet. Ze profileert zich dan nog steeds als rockchick, nu stoer zwaaiend met haar witte gitaar. Ze draagt keurige jurkjes en ze heeft d’r haar volledig zwart geverfd. Dankzij de verenigde krachten van de Zweedse topproducers Max Martin en Dr. Luke blijft Katy het predicaat onehitwonder bespaard en volgen er nog tal van hits. In het jaar dat ze haar 26e verjaardag viert, verschijnt Teenage Dream, waarmee Katy aantoont dat ze nog lang niet uitgepuberd is.

Dat komt tot uiting tijdens de bijbehorende tournee, zoals ze in maart 2011 te zien is in de HMH in Amsterdam. Met een groot scala aan sexy jurken, mimespelers, als zuurstokken verklede achtergrondzangeressen, acrobatische hoogstandjes van haar dansers en talloze soft-erotische toespelingen doet haar show niet onder voor een avondje Eurovisie Songfestival. Een jeugddroom komt uit wanneer ze een record van Michael Jackson evenaart met vijf Amerikaanse nummer 1-hits van één album. De brave, godvrezende songteksten van een decennium eerder worden ruimschoots gecompenseerd wanneer ze zingt over een vrijpartij op de achterbank van een auto, het hebben van een triootje en het mannelijke geslachtsdeel.

Diepgang

Op haar volgende plaat, Prism, zoekt ze meer de diepgang op. De tournee waarmee dit album gepaard gaat, is visueel verbluffend. In de Ziggo Dome zien fans hoe Katy Dark Horse zingt terwijl ze is uitgedost als Elizabeth Taylor in haar iconische rol van Cleopatra. Later verschijnt Kanye West als fata morgana op een scherm bij E.T. en een van haar dansers is gekleed als een Romeinse keizer gedurende Legendary Lovers. Alle registers worden opengetrokken voor de Prism Tour, dus de vraag die op de ieders lippen brandde toen Katy een nieuwe concertreeks aankondigde, was: hoe zal het er nu weer uitzien?

De huidige tournee is vernoemd naar haar meest recente album Witness. De futuristische fotografie is een eerbetoon aan de platenhoes van het David Bowie-meesterwerk Aladdin Sane en is een voorbode van wat fans te wachten staat. Dezelfde fascinatie die de zanger van Starman en Life On Mars? voor de kosmos had, zie we terug bij Katy Perry; of ze nu wordt achtervolgd door een buitenaardse reuzenspin of zittend op Saturnus een lieflijk akoestisch liedje zingt. Daarnaast zijn er overduidelijke verwijzingen naar sciencefictionklassiekers als Blade en Tron. Voor wie niet zoveel geeft om alle intergalactische fratsen zijn er ook dansende haaien en gigantische flamingo’s. We hadden niet anders verwacht van deze wereldster.

