Jurre Geluk werd twee keer ‘keihard afgewezen’

Zijn naam zat hem niet meteen mee, maar na drie audities kwam Jurre Geluk op de BNNVARA Academy terecht. Hij geeft tips voor de volgende lichting.

We kennen hem nu als die vlotte presentator van Spuiten en Slikken. Als man die een tripdrug DMT, uitprobeerde (‘ik heb de kern van mijn ziel gezien!’) en die gast die als lang gekoesterde wens had een bdsm-slaaf te zijn (‘de privésessie was horror haha, maar als slaaf optreden op een seksfeest was geweldig’). Jurre Geluk (26) werd opgeleid aan de BNNVARA Academy en die opent in september weer de deuren. De BNNVARA Academy is voor jonge enthousiastelingen die voor of achter de schermen van radio, tv of digital willen werken. Geluk vertelt over die half jaar durende klaarstoom-academy en de Talentday (op 9 juni) voor mensen die overwegen zich aan te melden.

Musicals de toekomst

Jurre Geluk groeide op in Veenendaal en woont nu acht jaar in Amsterdam. Je verwacht het misschien niet, maar hij volgde er een dansopleiding aan de Lucia Martha Academie en optreden in musicals was zijn toekomst. „Ook al was ik op musicals gefocust, als ik tv en vooral BNN keek dacht ik altijd ‘ah, wat is dat toch leuk wat die mensen doen’. Try Before You Die, Spuiten en Slikken… Ik vond het allemaal zo tof. Die droom zat ergens in mijn achterhoofd, denk ik. Door de musicals was ik gewend om audities te doen, dus besloot ik het voor de – toen nog – BNN University te proberen. ”

Jurre Geluk maakt ook Club Hub. / Wessel de Groot

Het liep niet goed af. Geluk: „Twee keer ben ik keihard afgewezen, pas bij de derde keer werd ik uitgekozen. De eerste keer was ik al 19, maar in mijn hoofd een te jong mens. Ik had nulkommanul gepresenteerd. De tweede keer zag men mij heel beeldend bezig, met veel gebruik van mijn handen. Dat kwam door mijn opleiding. BNN en nu BNNVARA zoeken mensen die hun verhaal goed kunnen vertellen, het liefst met zo weinig mogelijk moeite.”

Gênant...

Geluk gaf niet op. „Ik vond het bijna gênant om die derde keer weer te gaan, maar ik ben dolblij dat ik het toch heb gedaan. Het was na een lange relatie net uit met mijn vriendje en dat heeft me volgens mij een stuk volwassener gemaakt. Ik had mezelf meer uitgevonden en was chiller. Daardoor ging de derde auditie veel beter. Ik wist dat ik een hele intense dag met presenteren en improviseren kon verwachten en was minder onzeker. De eerste twee keer vond ik iedereen die er was coole, leuke en interessante types. Ik vroeg me af wat ík dan te brengen had.”

Ik klink als mijn moeder

Jurre Geluk raadt het iedereen aan auditie te doen. „Je kunt van zo dichtbij proeven wat het is.” Wat je kunt verwachten, deelt hij maar wat graag. „Vooropgesteld: voor iedereen is een auditie anders. Wat je erin stopt, krijg je ook terug. Nu klink ik vast als mijn moeder, maar het is zo. Je moet uitgaan van een zware maar fantastische dag met hele gave mensen en waarbij je moet laten zien hoe leuk je bent. Het is een psychologisch spel, maar vertrouw erop dat als jij laat zien hoe je als persoon bent, dat voldoende is."

,,Mensen denken dat je bij BNNVARA altijd heftig moet doen, continu grappig moet zijn en dat meiden heel gemakkelijk hun tieten moeten durven laten zien, maar nee: daar zoeken we totaal niet naar. We (je doet nu onder meer ook auditie bij Jurre, red.) zoeken juist mensen met mooie, pure verhalen. Mensen die emotioneel durven zijn en uit zichzelf oprecht leuke en interessante mensen zijn. Weet je? Ik vond mezelf heel anders dan ‘die mensen op tv’ en dacht dat dat negatief zou uitpakken. Ik praat wat gayig bijvoorbeeld. Op de Talentday zul je echter merken dat alle dingetjes die aan jou misschien een beetje raar zijn, juist worden omarmd. Bedenk vooraf goed wat je wilt worden trouwens. De Talentday is voor iemand die wil presenteren heel anders dan voor iemand die redacteur achter de schermen wil worden.”

Draaien en editen maar

Geluk kwam na verschillende auditierondes op de Academy terecht en mocht 101TV online en op tv gaan presenteren. „Anderen gingen naar Vroege Vogels of naar Kassa, net wat bij je past. Ik vond het fantastisch, wat heb ik dáár veel geleerd. Met een clubje bedachten we iedere week items en draaien en editen maar. Ik kwam met de meest rare ideeën en als het leuk genoeg was zeiden ze ‘ja, ga maar’. Het was een half jaar lang werkelijk items beulen, maar daarmee kwam de ervaring snel.”

Als je heel veel geluk hebt

De leerling werd in 2017 dus presentator van Spuiten en Slikken, maar Geluk waarschuwt: „Denk niet dat als je op de BNNVARA Academy komt, je bij BNNVARA ook meteen een baan zult hebben. Besef dat het een opleiding is en dat als je heel veel geluk hebt – ik had dat gelukkig – er misschien een plekje bij een programma is.”

En zijn dans- en musicaldroom, is die eigenlijk verdwenen? „Nee, ik denk dat ik die wel behoud. Het kriebelt heus wel, maar het pad dat ik nu bewandel is echt supertof hashtag droomdieuitkomt.”

Ook Geraldine Kemper doorliep de BNNVARA Academy. / BNN

Tips van Jurre

Vijf tips van Jurre Geluk voor de BNNVARA Talentday, een dag die onder meer ook Filemon Wesselink, Frank van der Lende, Sahil Amar Aïssa, Emma Wortelboer, Tim Hofman, Angelique Houtveen, Geraldine Kemper en Shelly Sterk ooit doorstonden.

1. Wees op tijd en bereid je shit voor.

2. Stel je erop in dat je gewoon een dag gaat chillen met chille mensen. Toevallig doe je dan auditie, hehe ;)

3. Ga niet gek doen om het gek doen.

4. Bereid je voor op improvisatie buiten de standaard hokjes.

5. Ze willen zien hoe je echt bent. Klinkt mega corny. Maar wees de meest chille versie van jezelf. Anders ga je een pittige tijd tegemoet als je altijd iemand moet zijn die je werkelijk niet bent :)

Aanmelden voor de Talentday kan tot en met 25 mei op bnnvaraacademy.nl.