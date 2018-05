Isle of Dogs: Honderden mails voor perfecte honden

De Belgische Kim Keukeleire is een van de hoofd-animatoren van Isle of Dogs, de nieuwste film van Wes Anderson. Metro belde met de Franstalige Belgische over deze bijzondere klus. ‘Wes stuurt soms wel 500 e-mails op een dag.’

Het is niet de eerste keer dat de Brusselse Kim Keukeleire samenwerkt met Wes Anderson, de man achter bekende films als The Grand Budapest Hotel en Moonrise Kingdom. In 2009 werkte Keukeleire al als animator aan Fantastic Mr. Fox, de stop-motion adaptie van het beroemde boek van Roald Dahl. Was Keukeleire toen nog werkzaam als animator, dit keer werd ze aangesteld als lead-animator.

Hoe was het om weer met Wes Anderson te werken?

Erg leuk. We kenden elkaar natuurlijk nog van Fantastic Mr. Fox, dus daardoor was het voor mij dit keer een stuk makkelijker om bij het project betrokken te raken. Het was een fijn gevoel dat hij mijn werk al kende en naar aanleiding daarvan weer met me wilde werken.

Ik heb hem tijdens het draaien overigens niet veel gezien want anders dan bij ‘normale’ films, is de regisseur bij een stop-motionfilm niet constant op de set te vinden. Wes staat vooral via e-mail in contact met alle verschillende opname-locaties. Soms stuurt hij wel 500 mails per dag over zijn ideeën met betrekking tot framing, kleding, beweging, attributen et cetera. Hij is heel erg betrokken, maar het is een andere manier dan mensen misschien gewend zijn.

Wat doe je precies als lead-animator?

Als lead-animator ben je niet alleen betrokken bij het animeren van de scenes, maar help je ook bij het creëren van de personages. Wie is het? Hoe ziet hij eruit? Hoe beweegt hij? Dat hebben we een paar maanden voor het draaien begon met Wes en de andere hoofd-animatoren besproken.

Elke lead-animator is verantwoordelijk voor een aantal personages in de film. Welke zijn ‘van jou’?

Ik was verantwoordelijk voor de honden Spots en Jupiter en voor het jongetje Atari.

Veel ligt natuurlijk al vast, hoe kan je er dan toch je eigen draai aan geven?

Dan kan doordat Wes er heel specifiek voor kiest om de personages door een bepaalde animator te laten maken. Iedereen doet het weer op zijn eigen manier en heeft een eigen stijl waardoor de honden die onder jou verantwoordelijkheid vallen toch typische creaties van jou worden.

Kim Keukeleire werkt aan Jupiter. /Twentieth Century Fox Film Corporation

Het filmen duurde 18 maanden. Is dat het langst dat je aan een film hebt gewerkt?

Het klinkt lang, maar het is voor een stop-motionfilm eigenlijk heel normaal. Het kost nu eenmaal tijd om een film framepje voor framepje op band te krijgen.

Op je website staat dat je in 2009 gezoend hebt met George Clooney. Kan je daar iets meer over vertellen?

Haha, natuurlijk! Het was in 2009 op de première van Fantastic Mr. Fox in Londen. Ik weet niet meer precies hoe, maar op een gegeven moment belandden we op een feestje met allemaal beroemde acteurs. Iemand stelde me toen voor aan mister George Clooney en ik greep mijn kans en kuste hem. Op de wang hoor, dat wel, haha!

Werk je alweer aan een nieuw project?

Ik ben wel weer in gesprek over een nieuw project, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Eerst nu even pauze. Want na 18 maanden lang 50 uur per week werken heb ik wel weer even behoefte aan een normaal leven met vrienden en familie.

Isle of Dogs draait vanaf donderdag 10 mei in de bioscoop.