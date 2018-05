Op een industriële plek ergens onder de rook van Amsterdam werd in het diepste geheim gewerkt aan een gloednieuwe track, in elkaar gezet met acht verschillende soundsystems. Door professionele dj's? Mwua, óók ja. Maar ik was eveneens deel van het spektakel dat geleid werd door een van de grootheden uit de dance van dit moment: dj KiNK. En ik kan je vertellen: ik ben geen muzikant.

Acht verschillende geluidsinstallaties

KiNK, die bekendstaat om zijn live-optredens is dat wél. En wat voor één! Speciaal voor dit evenement sloeg hij de handen ineen met Desperados, waarna hij samen met een aantal bekende Nederlanders (zangeres Rochelle, Geraldine Kemper, Merijn van Temptation Island) een track in elkaar zette in de speciaal voor het evenement ingerichte loods. De opdracht was duidelijk: we maken dit weekend onze eigen plaat, en dat doen we met acht verschillende geluidsinstallaties, variërend van een auto volgestouwd met huis-, tuin en keukenboxen tot aan een gigantische hoorn die maar één (keihard) geluid maakt.

„Best spannend", vindt ook KiNK als ik hem spreek op het moment dat we met zijn allen de track in elkaar aan het zetten zijn. Al is de dj eigenlijk nerveuzer voor het interview in het Engels dat gaat plaatsvinden. „Mijn Engels is niet zo sterk, waardoor ik dit altijd heel ongemakkelijk vindt", geeft hij schoorvoetend toe.

'Nerveus zijn is positief'

„Ook voor vanavond ben ik best een beetje nerveus hoor", vertelt hij verder. „Maar dat is iets positiefs. Wanneer ik onder druk sta geef ik altijd 200 procent. Er zijn situaties geweest waar ik in een geweldige club draaide, met dj's waar ik goed mee bevriend was en alles perfect zou moeten gaan, waardoor ik van tevoren juist in slaap viel. Ik was zo kalm! Dat zijn mijn saaiste optredens ooit. Ik hou er van als ik een beetje moeite moet doen."

De dj heeft met de geluiden die de influencers eerder die dag in elkaar gezet hebben een track gemaakt, die hij in de avond aan het uitgenodigde publiek zal laten horen. Het feit dat hij die track maakt samen met mensen die niet uit de dj-scene komen, doet hem niets. „Dat is juist wat ik in het dagelijks leven als dj natuurlijk ook doe. Ik draai in clubs en heb verschillende instrumenten bij me. Dan kies ik random mensen uit het publiek uit, die ik de instrumenten geef om mee te spelen in mijn set."

„Soms is dat fantastisch", zegt hij met een glinstering in zijn ogen. „Maar soms - natuurlijk - ook niet. Al hoor ik dat vaak als enige, omdat ik een bepaalde ervaring en daarmee ook verwachtingen. Maar zolang er een goede kick drum op de achtergrond te horen valt, valt het het publiek vaak niet op dat iemand er niet zoveel van bakt."

'Iedereen kan dj worden'

Volgens KiNK kan iedereen die tot vier kan tellen dj worden. „Ik ben een schilderaar van origine en mijn leraar zei altijd: 'de artiest is niet de techniek, het is het idee. Ik was helemaal niet goed in schilderen, maar hij verzekerde mij dat ik de techniek zou kunnen leren. Zo zit het ook met dj'en. Já, iedereen kan de techniek om te leren dj'en en de rest - optreed-skills, een verhaal vertellen - dat ontwikkel je met de tijd. Oh en natuurlijk moet je wel een beetje muzikaal zijn en heel veel tijd in je hobby willen spenderen."

Met het optreden bij het DIY-lab voor de boeg, moet de dj voor het eerst in zijn leven werken met soundsystems die totaal niet gemaakt zijn om mee te draaien voor een groot publiek. „Ik zie ze meer als instrument vanavond. Het zijn geen kwaliteits-soundsystems, dat maakt het spannend. Sommige systemen die niet bedoeld voor het nachtleven en verpesten het geluid compleet. Daar moet je mee spelen, dat maakt het hele optreden voor mij heel spannend."

Trots als een pauw

De track die uiteindelijk gedraaid wordt in de avond, overtreft de verwachtingen van zowel KiNK als de BN'ers die de track met hem in elkaar zette. „Dit was echt vet!" zegt Geraldine met een glinstering in haar ogen als de track ten gehore is gebracht aan het grote publiek en ook KiNK lijkt zo trots als een pauw.

De dj heeft nog wel een favoriete club waar hij het nummer wellicht ten gehore zal brengen komend seizoen: „Fabric in Londen. Daar vind ik het geluid het allerbeste. Natuurlijk zullen er plekken zijn waar de soundsystems beter zijn, maar ik draai daar vrij regelmatig en ik ben verliefd op het geluid en de atmosfeer. Er zijn speakers onder de vloer gebouwd, waardoor je de bass letterlijk door je lichaam voelt beuken. Dat is dus eerste club waar ik aan denk. Fantastisch!"

