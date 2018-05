‘’Hoe graag iemand iets wil kan je niet trainen’’

Aangekomen bij Hotel Sofitel Legend the Grand kom ik in een niet al te grote kamer terecht met een grote, paarse bank. Zodra Afrojack, oftewel Nick van de Wall, komt binnenlopen, ploft hij er meteen op neer. Hij neemt een ontspannen houding aan en zit met zijn schoenen op de bank terwijl Verbal, van Ambush Design op het randje van de bank gaat zitten. Achter ons zitten mensen die het interview meevolgen om er zeker van te zijn dat ik binnen het tijdsframe blijf. Afrojack en Verbal hebben namelijk een drukke dag voor de boeg en alles is strak gepland voor de heren. Aan Afrojack zelf, die via een talentenjacht op zoek gaat naar nieuw internationaal talent, is dat geen moment te merken.

Nieuwe hobby

Afrojack geniet er zo erg van om andere artiesten met zijn hulp succes te zien maken dat hij besloot er meer mee te doen. Hij is nu officieel de CEO van artiestenmanagementbedrijf LDH EUROPE BV, een joint venture met LDH (Love + Dream + Happiness), een Japans bedrijf dat uitbreidt en een vestiging heeft geopend in Rotterdam. Afrojack kan als CEO in Rotterdam doen wat hij graag wil doen: talenten zoeken in Nederland en buiten de grenzen om, om ze te helpen hun droom waar te maken. ,,Bij mijn eigen label, Wall Recordings, heb ik verschillende artiesten onder contract en die hebben allemaal een succesvolle carrière gekregen. Daar ben ik heel trots op’’, vertelt de dj. ,,Ik merkte dat ik het veel leuker vond om te zien hoe zij succesvol werden dan mijn eigen successen. Het is vervolgens mijn hobby geworden om andermans dromen in vervulling te laten gaan.’’ Dit is precies wat hij kan doen als CEO van LDH EUROPE BV.

Afrojack is nog steeds actief als DJ en heeft onlangs nog een single uitgebracht.

Verbal is degene die Afrojack heeft voorgesteld aan Hiro, de oprichter van LDH. De komende tijd zullen deze twee samenwerken en daar is Verbal heel enthousiast over: ,,LDH dacht nog helemaal niet aan uitbreiden totdat Afrojack met het bedrijf kennismaakte. Hij was onder de indruk van hoe ze te werk gaan bij LDH en zag dat het concept ook in de westerse wereld kan werken. Hij heeft onze ogen geopend en ik heb er zin in om met hem samen te werken.’’ LDH is een artiestenmanagementbedrijf en dat houdt in dat de artiesten een heel team om zich heen hebben dat ze begeleidt in de entertainmentwereld.

Vastberaden

Afrojack gaat nu op zoek naar talent door middel van audities die gehouden worden in Amsterdam, Rotterdam, Londen, New York, Los Angeles, Tokio, Osaka en Taipei. De finale zal in augustus in Tokio plaatsvinden. Tijdens de audities hoopt hij niet alleen te zien dat mensen kunnen dansen en/of zingen, maar dat ze ook tonen vastberaden te zijn en te werken voor hun droom. Volgens Afrojack is dat naast talent het belangrijkste: ,,Wilskracht laat zien hoe graag iemand het wil en dat is wat uiteindelijk de doorslag gaat geven of wij iemand training willen geven en tijd erin willen investeren. Het is heel cool als je een mooie stem hebt, maar als je een attitude hebt of lui bent, dan hebben wij geen tijd voor je. Wij zien passie en doorzettingsvermogen ook als talenten. Als je niet zo heel goed kan zingen, kan dat nog getraind worden, maar hoe graag iemand iets wil, kan je niet trainen.’’

Het streven is om the next internationale popgroep te vinden en onder leiding van Afrojack ze te stroomlijnen voor de muziekwereld. Er staat een wereldwijd debuut gepland in 2019. De nieuwe talenten zullen dus hard werken en dat is ook iets wat Afrojack verwacht: ,,Wij geven de beste training, de beste choreografen, de beste artiesten, de beste songwriters en de beste producers, maar in ruil daarvoor moet je wel 10 tot 12 uur per dag minimaal gaan werken. Als je dat niet leuk vindt, ga je het heel zwaar hebben.’’