HAEVN: de wereld aan je voeten in 30 seconden

30 seconden muziek. Meer had dreampopduo HAEVN niet nodig om the next big thing in de Nederlandse muziekwereld te worden. Nu hun debuutalbum Eyes Closed er is, ligt de weg naar Europa open.

Noem het een jongensboek, het lot of gewoon een onwaarschijnlijk verhaal. Geen scriptschrijver had de manier waarop popgroep HAEVN ontstond kunnen bedenken. Film- en reclamecomponist Jorrit Kleijnen (31) is al een aantal jaar bezig met het maken van muziek voor films, commercials en tv-series als hij door een reclamebureau wordt ingehuurd om de muziek te maken voor een commercial. Nadat hij de emotierijke pianomuziek heeft aangeleverd, wordt hij gebeld door het reclamebureau. ‘De muziek is hartstikke mooi, maar het moet een popliedje worden, met zang. Nu hebben we hier een collega die voortreffelijk kan zingen’, kreeg Jorrit te horen. Jorrit: „Ik dacht: yeah right. Nu krijg ik een vriendje van de opdrachtgever in de maag gesplitst.”

Uitzinnig

Die zanger is Marijn van der Meer (35), op dat moment copywriter bij het reclamebureau en in zijn vrije tijd singer-songwriter. Hij hoort de muziek van Jorrit en krijgt kippenvel. Thuis zingt hij wat zinnen in over de muziek en stuurt het resultaat, de dertig seconden muziek die Where The Heart Is zal worden, naar Jorrit. „Toen ik hoorde wat hij met mijn muziek had gedaan, werd ik gek. Ik was al zes jaar componist en had met talloze musici gewerkt, maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Ik was compleet getriggerd en belde hem uitzinnig op.”

De twee hebben elkaar dan nog nooit ontmoet. Dat volgt niet lang daarna, als diezelfde 30 seconden muziek ook onder een Europese reclame van Volvo komen, is duidelijk dat hun samenwerking potentie heeft. „Daarop zijn we samen in een huisje in de Ardennen gaan zitten met een laptop, piano en gitaar en om elkaar maar eens wat beter te leren kennen” grinnikt Marijn.

Kapiteins

Dat de twee ieder een andere achtergrond in de muziek hebben met eigen expertise en ervaring, is de kracht van het duo. Jorrit is de man van de sound, orkestraties en de producties, Marijn is verantwoordelijk voor de teksten, de zang en de songwriting. Jorrit: „We zijn twee kapiteins op één schip, met ieder een eigen helft van de boot. Doordat we elkaars expertise niet helemaal beheersen en begrijpen, kunnen we intuïtief op elkaar reageren. Af en toe lopen we over elkaars dek. Samen zoeken we naar het gevoel van een vliegtuig dat opstijgt. Het enige criterium dat telt, is dat je er kippenvel van krijgt. Dat is de graadmeter.”

Streamingkoning

Zo wordt HAEVN een echte popgroep. De dertig seconden muziek in de Volvo-reclame worden uitgewerkt tot een compleet liedje, net als de muziek die ze voor een BMW-commercial maken. Zonder dat ze live hebben gespeeld, wordt Finding Out More een hit. Op basis van de twee singles verkopen ze drie keer Paradiso uit, krijgen ze een nominatie voor een Edison en groeien in rap tempo uit tot vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld. De track Love Is A Game verschijnt in zeventien landen in Spotify’s New Music Friday, single Back in the Water in zestien. Op Spotify hebben ze anderhalf miljoen luisteraars, bijna net zoveel als streamingkoning Ronnie Flex. En dan moet het debuutalbum nog verschijnen.

IJslandse berg

Eyes Closed heet het debuut, dat morgen verschijnt. Een titel als een credo, een instructie voor de luisteraar. Jorrit: „Doe je ogen dicht en luister. Het gaat om jou. Marijn en ik zijn slechts degenen die je in een bus zetten, of in het vliegtuig, om je ergens neer te zetten. Op straat in middernachtelijk New York, op een dansvloer, of op een berg in IJsland. Hoe je het verder invult, is aan jou. Onze rol is dienend”.

Het album zou in februari verschijnen, met een releaseshow in een uitverkocht Carré. Dat het album drie maanden werd uitgesteld, komt door de interesse vanuit het buitenland. Het album verschijnt niet alleen in Nederland, maar ook in Rusland, Polen, België, Luxemburg, Italië, Duitsland, Frankrijk en Japan. De wereld ligt voor ze open. Maar wel op eigen voorwaarden. Jorrit: „We willen graag succesvol zijn op een manier waarbij we trouw blijven aan onszelf. En dat is precies wat we nu doen.”