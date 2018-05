Filmproducent houdt audities voor 'lelijke kinderen'

,,Ben je de gelukkige eigenaar van een prachtig stel flaporen, vrolijke sproeten, enorme pluizebol, beugelbekkie, een heel saai of juist een mooi gezicht? Dan zoeken we jou”, stelt Casper Eskes van producent Umami. Voor de verfilming van het boek De Club van Lelijke Kinderen vindt de komende tijd een grote online casting plaats.

We horen je denken is dit wel verantwoord, jonge kinderen casten op basis van lelijkheid? Maar volgens de filmproducent, moeten we er niet te zwaar aan tillen, want wat is lelijk? ,,Volgens ons is iedereen lelijk op zijn eigen manier en is dat juist iets om trots op te zijn.”

Geen acteerervaring

Alle kinderen die ooit een keer willen mee spelen in een echte bioscoopfilm kunnen zich vanaf donderdag 24 mei melden op de website van de film. Volgens de filmmakers is het voor het eerst dat er voor een grote Nederlandse film auditie wordt gedaan via een website. Kids die zich aanmelden moeten drie opdrachten doen en acteerervaring is niet nodig.

In 2012 verscheen er al een korte versie van de film. Foto: ANP

'De Club van de Lelijke Kinderen'

In de familiefilm moet de 11-jarige Paul, een jongen met grote flaporen, plotseling mee op schoolreisje. Hij komt er al snel achter dat hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten omdat hij lelijk is. Paul weet te ontsnappen en richt samen met een aantal andere kinderen ‘De Club van Lelijke Kinderen’ op.

De regie is in handen van Jonathan Elbers, hij maakte in 2012 op de Filmacademie al een korte versie van het verhaal.