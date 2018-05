Er komt tóch een Spice Girls reünie, ook met Beckham

Amerika is in de ban van de nieuwe clip van Childish Gambino. Zijn video This Is America is het voorbije weekend viraal gegaan en dat is niet zonder reden, want de video is nog al spraakmakend en trok in iets meer dan 48 uur ruim 36 miljoen views.

De beelden kunnen nog al als schokkend worden ervaren, want in de clip schiet Donald Glover (zoals hij echt heet) meerdere mensen dood. Echter doet hij dit niet om stoer en gangster over te komen, maar om een probleem aan te kaarten.

Afleidingsmanouvre

Want terwijl er op de achtergrond steeds van alles gebeurt (hulpverleners komen tevoorschijn en auto's vliegen in de fik) danst Childish Gambino overdreven door het beeld. Daardoor gaat je aandacht als vanzelf naar hem uit en vergeet je de problemen.

Dat is dan ook precies het punt dat de rapper probeert te maken. Gek doen is gezien worden, maar ondertussen wordt er heel weinig gedaan aan de (in zijn ogen) echte problemen, zoals bijvoorbeeld de wapenwetgeving.

Ondanks de voor sommige schokkende beelden zijn de kritieken toch voornamelijk lovend. Ook vanuit Nederland.

