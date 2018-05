Een scheikundeles die volledig uit de klauwen loopt

Een ware stoelendans in medialand, zo mogen we de vele verhuizingen van presentatoren naar andere zenders wel noemen. Een flink aantal meerjarencontracten zijn inmiddels getekend.

Twan Huys

De opvallendste transfer is die van journalist Twan Huys naar RTL 4. Niemand had er raar van opgekeken als de 54-jarige voormalig Amerika-correspondent zijn pensioen gehaald had als presentator van Nieuwsuur op de NPO, maar Huys besloot het over een heel andere boeg te gooien: hij neemt na de zomer RTL Late Night over van Humberto Tan. Met Huys aan het roer lijkt het met kwakkelende kijkcijfers kampende programma in ieder geval een meer journalistieke koers te gaan varen. Tenzij de altijd zo serieuze journalist zich juist in de herfst van zijn carrière van zijn lolligste kant wil laten zien, natuurlijk.

Wat de plannen van RTL zijn met Humberto is nog niet bekend. Wellicht laat hij het even bij de presentatie van The Big Music Quiz om verder een beetje te kalmeren na een turbulent jaar waarin hij zowel zakelijk als privé nogal onder vuur lag. En dat lijkt ook te kunnen want RTL heeft inmiddels genoeg andere nieuwe poppetjes binnengesleept om op nieuwe en bestaande posities te plaatsen. Zowel Katja Schuurman als Art Rooijakkers stapt net als Huys van de NPO (KRO-NCRV en AVROTROS) over naar RTL4. Katja tekende een ‘meerjarig contract’ en zal als presentatrice, actrice en ontwikkelaar van nieuwe formats voor Videoland worden ingezet. Art krijgt zowel studioshows als programma’s op locatie voor zijn kiezen. Hoe of wat wordt op een later moment duidelijk.

Het gat dat Katja achterlaat bij het programma Memories is nog niet opgevuld, maar voor het plekje van Art bij Wie is de Mol stonden zijn collega’s als vanzelfsprekend in de rij. Zowel ex-WIDM-deelnemers Marlijn van Weerdenburg als Ellie Lust gaf te kennen geïnteresseerd te zijn in de vacature, maar oud-winnaar Rik van de Westelaken mag met de eer gaan strijken. Hij is de nieuwe presentator van Wie is de Mol en verlaat daarmee Net5, waarvoor hij in 2016 de NOS verliet maar nu dus alweer de rug toekeert. Geen gekke beslissing, aangezien zijn shows Rik van de Grens en Peking Express niet bepaald als grote successen de boeken in gaan.

Voetbalminnend Nederland moet trouwens ook even schakelen als de zomervakantie er weer op zit: de heren van Voetbal Inside stappen van RTL 7 over naar Veronica. Veronica-eigenaar John de Mol bood het trio Johan Derksen, Rene van der Gijp en Wilfred Genee naar verluidt zó’n astronomisch bedrag dat ze het aanbod simpelweg niet konden weigeren. Overigens gaf Derksen in een verklaring aan het vooral voor Genee te doen omdat hij bij Talpa (bedrijf De Mol waar Veronica ook onder valt) kansen krijgt die hij bij RTL niet kreeg. Genee had zich graag ingezet als vervanger van Humberto Tan, maar kreeg die kans door de komst van Twan Huys niet.

Johnny de Mol

John de Mol is sowieso lekker bezig met het uitbouwen van ‘zijn’ SBS-zenders. Hij kaapte ook zijn zoon Johnny de Mol weg bij RTL om hem op zijn eigen zenders een 3-jarig contract te geven waarbinnen hij sowieso een grote studioshow, een muziekprogramma en een nieuwe variant op SynDROOM mag gaan maken

En dan zijn er natuurlijk nog de geruchten. Zo wordt er gefluisterd dat de strooptocht van John de Mol om sterren naar Talpa te lokken nog niet voorbij is. Ook zus Linda de Mol en goede vriend Gordon zouden zijn gepolst. Het hardnekkigste gerucht doet echter de ronde over Albert Verlinde; hij zou bij SBS een concurrent van RTL Boulevard gaan maken, nadat hij er twee jaar geleden bij het origineel uit werd gebonjourd omdat het programma een andere, minder gossip-achtige koers zou gaan varen. Dat gat zou de showbizzkenner nu op kunnen vullen bij SBS. Niets is nog bevestigd, maar waar rook is, is vaak vuur en dus blijven we ook deze ontwikkelingen met interesse volgen.