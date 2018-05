Ed Sheeran en Kendrick Lamar winnaars Billboard

In de videoclip ‘This is America’ van Childish Gambino, echte naam Donald Glover, zitten veel verstopte, maar krachtige boodschappen over de harde realiteit van het huidige Amerika zoals Glover dat ziet. Hij wilt zelf niet uitleggen wat de betekenis is achter zijn video, dat mag jij uitvogelen van hem. Metro plukt ze zo veel mogelijk eruit.

Glover is bekend van onder andere Community en hij speelt in de nieuwe film ‘Solo: A Star Wars Story’. Ook maakt hij al jaren muziek onder de alias Childish Gambino. Zijn recente liedje doet veel stof opwaaien in Amerika omdat hij rapt over de huidige problemen waar zij mee te maken hebben. Dan praten we over problemen als racisme, discriminatie, wapengeweld en geestelijke gezondheid.

De video levert kritiek op het wapengeweld in Amerika

Het wapen wordt zorgvuldig gewikkeld in een rode doek

Dit is het meest duidelijke voorbeeld van een verborgen boodschap in de videoclip, en gaat over hoe Amerika wapens behandelt. Glover schiet namelijk tweemaal iemand neer en beide keren geeft hij het wapen daarna aan een assistent die een rood doek openhoudt. Vervolgens dragen ze het voorzichtig weg, terwijl het dode lichaam of blijft liggen of ze slepen het bruut weg. Dit zou laten zien dat Amerika de wapenwetgevingbelangrijker vindt dan de onschuldige mensen die slachtoffer worden van wapengeweld.

Het rode doek kan ook symbool staan voor de rode staten in Amerika; vooral zij willen namelijk de wapenwetgeving niet veranderen.

Glover imiteert Jim Crow

Zijn houding komt overeen met het Jim Crow-typetje

Kenners van de Amerikaanse entertainer Thomas Rice herkennen in de clip ook het typetje Jim Crow, een zwarte slaaf die het licht zag in 1828. Het mannetje was zwart geschminkt en danste op en bepaalde manier, die Glover lijkt te imiteren. Jim Crow was destijds een negatief stereotype voor zwarte mensen in Amerika. Glover verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de stereotype van destijds die nog steeds van toepassing is.

Het vermoorde koor is een verwijzing naar de Charleston Church Shooting

Een verwijzing naar de Charleston Church Shooting

Op 17 juni 2015 werden negen mensen gedood in de Mother Emanuel AME kerk in Charleston. Schutter Dylan Roof heeft het met raciale motieven gedaan. Hier verwijst Glover naar.

Zijn kettingen verwijzen naar slavernij en de consumptiemaatschappij

De twee kettingen symboliseren slavernij en consumptiegedrag

Glover draagt in de video twee eenvoudige, gouden kettingen. Gouden kettingen en sieraden zijn sinds de jaren ’70 een belangrijk onderdeel in de hiphop-gemeenschap. Ze symboliseren status en de algemene levensstijl van Amerika waarbij consumenten worden aangespoord altijd maar meer te willen. De ketens van de kettingen kunnen ook als symbool gezien worden van hoe de slaven vroeger geketend werden.

De broek van Glover stamt uit The Civil War

Zijn broek is een Confederatiebroek

De broek die Glover tijdens de gehele video draagt, droeg het zuidelijke leger in de Civil War ook. Het is dus een verwijzing naar de Confederatie en maakt de connectie naar het racistische verleden van Amerika nog duidelijker. De Civil War, Amerikaanse burgeroorlog, was een oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten van Amerika. De oorlog had verschillende oorzaken, een daarvan was de sociale spanning met betrekking tot slavernij. De Confederatie wilde slavernij behouden.

De Dood rijdt op een wit paard

De dood rijdt op een witte paard

Een onwerkelijk moment wanneer een in zwart gehuld figuur op een wit paard door het beeld rijdt. Dit figuur stelt Magere Hein voor. Deze gebeurtenis in de clip verwijst naar Openbaring 6:8 uit de Bijbel waarin staat: "Ik keek, en daar voor mij was een vaal paard! Zijn ruiter heette de Dood, en Hades volgde vlak achter hem, ze kregen de macht over een vierde van de aarde om te doden door zwaard, honger en pest, en door de wild beesten van de aarde. " Wanneer je Magere Hein op een wit paard ziet rijden en er ook rellen plaatsvinden, kan dit gezien worden als het moment dat de ‘wilde beesten van de aarde’ de aarde doden. In dit geval zijn de ‘wilde beesten’ de mensen die rellen.

Geestelijke gezondheid

Een zwarte man springt van hoog

Op de achtergrond is onopvallend te zien dat er een zwarte man zelfmoord pleegt door van hoog naar beneden te springen. Dit draagt de boodschap hoe de geestelijke gezondheid van minderheden in Amerika wordt genegeerd, waaronder van de zwarte bevolking.

17 seconden voor 17 studenten

17 seconden stilte voor 17 studenten

Er is een moment in de video waarin Glover zeventien seconden stil is, de muziek stopt dan ook. Aan het eind licht Glover een sigaret op. De zeventien seconden durende stilte kan de zeventien studenten symboliseren die werden neergeschoten tijdens een schoolschietpartij in Florida op 21 februari van dit jaar.

De locatie, een magazijn, moet Amerika voorstellen

De grootste metafoor is het magazijn waarin de clip zich afspeelt. Net als Amerika zelf, verandert de inhoud van het magazijn steeds in iets nieuws. Het bevat geweld, vreugde en de anarchie van Glovers versie van Amerika. Je ziet bijvoorbeeld kinderen dansen met Glover terwijl er op de achtergrond rellen plaatsvinden, branden gestookt worden en auto’s geplunderd worden.

De finale toont een achternagezeten Glover

Een achternagezeten Glover op het eind

Aan het eind is te zien hoe een wanhopige Glover wegrent van een groep mensen. Hier hangen ook verschillende theorieën aan: het kunnen zijn fans zijn die zich tegen hem keren na het besef van de misdaden die hij in de video heeft begaan, het kan zijn dat hij zelf ook ‘’wakker’’ is geworden en nu probeert te ontsnappen van de realiteit.