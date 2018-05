Tien dagen geleden zaten we collectief met - geef maar toe - tranen in onze ogen te kijken naar hoe Prins Harry zijn geliefde actrice Meghan Markle het jawoord gaf. Dat de twee tortelduiven hun huwelijksreis uit zouden stellen voor de verjaardag van Prins Charles, wisten we. Wanneer de twee op reis gaan, is niet bekend. Waar is inmiddels wél uitgelekt.

Thuisland van Markle

Het nieuwbakken koppel zal de wittebroodsweken gedeeltelijk doorbrengen in het thuisland van Markle: Canada. Ze vliegen om precies te zijn naar Alberta en verblijven daar naar verluid in Fairmount Jasper Park Lodge. Het park is gelegen in de Canadese Rockies en The Outlook Cabin is de hut waar Markle en haar prins zouden verblijven.

'Subliem'

De hut waar de twee volgens TMZ in verblijven, staat ook wel bekend als The Royal Retreat. het huis behelst bijna 560 vierkante meter aan eigen ruimte op het terrein dat Unesco Werelderfgoed is. De website beschrijft de hut als subliem en 'perfect om een speciale gelegenheid te vieren'.

Koninklijke bestemming

„Deze prachtige hut - ook bekend als de Koninklijke Hut - is gebouwd naar ontwerpen uit 1930", adverteert de website. In 2000 werd de originele hut verwoest door een brand, waarna de hut opnieuw is gebouwd. Het heeft niet voor niets de bijnaam 'The Royal Retreat'. In 1939 waren King George VI en Queen Elizabeth al eens te gast in de hut. In 2005 kwamen Queen Elizabeth II en Prince Philip langs voor een vakantie.

Wanneer Meghan en Harry hun huwelijksreis waar zullen maken, is nog onbekend. Eerst zullen de twee nog op minihuwelijksreis in Ierland.

Prachtige omgeving

De twee hoeven zich in elk geval niet te vervelen: op het enorme landgoed is namelijk genoeg te doen. Als het geen lange wandelingen door de betoverende natuur zijn, is het wel „vanwege de goodies in het huis die normaal niet in de hut liggen", zoals de website beschrijft.