Deze BN'ers doen mee aan Temptation Island VIPS

SBS6 gaat een nieuw soort programmaformat lanceren; een competitieve afvalrace met deelnemers waarin uiteindelijk een van hen de grote winnaar wordt. Waar moet de winnaar beter in zijn dan de rest? In zowel zingen áls dansen. Want dat is waar het om gaat in DanceSing, een nieuwe talentenjacht die in 2019 op de buis moet komen.

Zinderende strijd

Wie denkt dat DanceSing de zoveelste dertien-in-een-dozijn talentenjacht is met een winnende kandidaat die we na zijn of haar deelname volledig vergeten, komt bedrogen uit. SBS noemt de prijs namelijk "de ultieme carrièrestart". De deelnemers kunnen een "knalhard" en "slopend" proces verwachten waar de competitie moordend is en alleen het recht van de sterkste geldt.

Het doel is om de nieuwe superster te vinden die met zijn veelzijdigheid het internationale publiek omver moet gaan blazen met zijn zang én danskunsten. In DanceSing is alleen ruimte voor de meest talentvolle kandidaten. Het kaf moet van het koren worden gescheiden middels een bikkelharde bootcamp, psychologische beproevingen en andere zware obstakels.

RedOne terwijl hij een Grammie in ontvangst is en lacht ©ANP

RedOne

Wereldberoemd producer RedOne, een Marrokaans-Zweedse talentenfabrikant, is de drijvende kracht achter de race. Hij nam de groten der aarde zoals Lady Gaga, Jennifer Lopez, One Direction, Michael Jackson, Nicki Minaj, Enrique Iglesias en Shakira al eens onder zijn hoede. De producent won driemaal een Grammy en heeft tien nominaties op zijn naam staan. En de winnaar van DanceSing? Die mag met hem de studio in.

Het programma wordt ontwikkeld en geproduceerd door Talpa. Wie DanceSing gaat presenteren is nog niet bekend. Vermoedelijk is dit niet Dries Roelvink.