'De Backstreet Boys zijn echt deel van mijn leven'

Anders dan menig andere boyband bleven ze bij elkaar, treden ze nog geregeld op, gaan ze sinds 2011 zowat elk jaar met 2000 fans volledig uit hun dak op een vierdaagse cruise, brengen ze binnenkort een nieuwe single uit en later dit jaar een kersvers album. Hun tiende alweer. De Backstreet Boys zijn terug van nooit weggeweest. Of het razend populaire vijftal nog steeds zo’n grote fanbase heeft? Jazeker. Danique Leysner maakt er deel van uit.

„Met het 25-jarig bestaan bedacht ik me dat ik al 23 jaar fan van ze ben, bizar gewoon.” Op haar negende - naar eigen zeggen ‘net Kinderen voor Kinderen af’ - zag Leysner (32) voor het eerst een videoclip van de Backstreet Boys op MTV, dat was de start van haar fandom. „Op een gegeven moment kocht ik mijn eerste singletje, mijn eerste album dat ik dag in dag uit op had staan en gaf ik mijn zakgeld uit aan een stel posters die samen een grote BSB-muur maakten. Mijn moeder nam mij mee naar mijn eerste concert, in Utrecht. Het idee dat je zo dichtbij die jongens kon staan en een praatje met hen kan maken, dat kon ik me toen echt niet voorstellen.”

Band

Praten met de Backstreet Boys doet Leysner nu geregeld. Ze durft zelfs bijna te zeggen dat ze een band met hen heeft opgebouwd, iets dat mogelijk werd toen ze ouder werd. “Eigenlijk zouden ze na Millennium in 1999 met Black & Blue in 2000 nog naar Europa komen, maar dat ging niet door. Toen ze in 2005 weer optraden met de tour voor Never Gone besloot ik om nog één keer naar een concert te gaan. Dit keer ging ik met vriendinnen in plaats van met mijn moeder. ‘Eindelijk kan ik staan in plaats van zitten, dacht ik toen nog’. Na het concert belandde ik op een forum waar ik heel veel mensen tegenkwam die net zulke grote fans zijn als ik. Zij reisden de Backstreet Boys achterna en ging naar heel veel optredens. Ik realiseerde dat ik dat ook kon, ik was een jaar of 22, studeerde en had de middelen om ze nu écht te volgen.”

Vragen we Leysner naar haar mooiste momenten met de Backstreet Boys, dan zijn dat er veel. “Elke ontmoeting met hen is bijzonder. Al spreek je ze maar twee minuten. Maar als ik iets moet uitlichten, dan is dat absoluut de steun die mijn vriendinnengroep en ik van de jongens kregen toen een vriendin van ons ernstig ziek werd. Twee weken voor haar overlijden trouwde ze met haar vriend. Voor de bruiloft spraken de Backstreet Boys een filmpje voor hen in. Het eerste concert zonder haar was in Las Vegas, de afsluiting van een ontzettend moeilijke periode. Howie nam toen echt de tijd om ons allemaal even vast te pakken.”

Nieuwe single

Ook dierbaar, maar van een totaal andere orde, is de herinnering aan de wet t-shirt contest waar Leysner in 2013 op de cruise ter ere van het 20-jarig BSB-jubileum aan mee mocht doen. “Echt een ‘wildest dream’ die uitkomt”, vertelt ze. “Zo’n cruise is sowieso een groot feest. Vier dagen lang feesten tot je erbij neervalt. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds zijn er activiteiten, themaparty’s, optredens en de jongens lopen gewoon los rond op het schip om met de fans mee te eten, dansen en feesten. En natuurlijk is alles in BSB-stijl, de liften, de kamers en hun muziek wordt non-stop gedraaid.”

Op het nieuwe album wacht Leysner met smart. “Ze zijn er al vier jaar bezig. Er zijn in de afgelopen jaren een aantal keer data genoemd, maar het werd steeds weer opgeschoven. Nu hij er echt aankomt, begint het wel echt te kriebelen: er komen promo’s aan, de tour, de toffe tijd met je vriendinnen.” En de nieuwe single Don't Go Breaking My Heart, wat kunnen we daarvan verwachten? “Op hun Instagram staat een clipje van 5 seconden waarop je pianomuziek hoort. Dat zijn denk ik de eerste tonen van wat ik denk dat een ballad is, maar dat is echt een gok. Ik ben in ieder geval razend benieuwd.” Leysners favoriete BSB-hit aller tijden is het nummer Try. Op welk album dat staat, daar komt ze plots niet meer op. “Ik heb een black-out”, lacht ze. “Ik ben echt een slechte fan…”