Carice speelt hoofdrol in regiedebuut Halina Reijn

De wereld zoals die in The Handmaid’s Tale is er eentje die we te allen tijde moeten zien te voorkomen. De cast heeft daar wel een idee voor.

Het eerste seizoen van The Handmaid’s Tale deed vorig jaar nogal wat stof opwaaien. Natuurlijk omdat het met 8 Emmy Awards - voor onder meer beste serie, beste actrice en beste scenario – en nog veel meer prijzen wel een van de betere series van het moment móest zijn, maar nog meer vanwege het verhaal. Dat speelt zich namelijk af in een tijd die de onze zou kunnen zijn, maar dan zoals je hoopt dat het nooit zal worden.

Sekte

In The Handmaid’s Tale, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood uit 1985, heeft Amerika te kampen met een teruglopend geboortecijfer en veel vrouwen zijn onvruchtbaar geworden. Om het tij te keren, pleegt een religieuze sekte een staatsgreep, doopt het land om tot Gilead en ontneemt alle vrouwen hun rechten. Vrouwen die nog wel vruchtbaar zijn, worden gevangengenomen en als Handmaid’s bij rijke elite geplaatst om kinderen voor hen baren. Dit alles onder zware bewaking en wie niet meedoet, wordt naar een strafkamp gestuurd. Nee, gezellig is het niet in Gilead.

De reeks, waarvan inmiddels seizoen 2 ook in Nederland te zien is via RTL’s streamingdienst Videoland, is inmiddels veel groter dan alleen een dramaserie. In Amerika gaan vrouwen verkleed als Handmaid’s de straat op om te demonstreren voor vrouwenrechten en waarschuwen sommigen dat als we niet uitkijken de wereld van The Handmaid’s Tale gewoon werkelijkheid kan worden. Dit is natuurlijk ook doorgedrongen tot de makers van de serie en zij zijn verrast, maar ook trots dat hun serie zoveel teweeg brengt.

Hoofdrolspeelster Elizabeth Moss, die de rol van Handmaid Offred speelt, is trots op het effect van de serie. „Ik had het niet verwacht. Maar als je ziet hoeveel mensen zich aangetrokken voelen tot het verhaal, dan was dit wel het juiste moment om ermee naar buiten te komen. Had ik verwacht dat mensen in onze kostuums de straat op zouden gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar als we iemand ermee een symbool voor verzet hebben kunnen geven, dan vind ik dat fantastisch. Dat is toch cooler dan welk tv-programma dan ook?!”

Fietsongeluk

Ann Dowd, vertolker van Handmaid-opleidster Aunt Lydia, fietste door New York toen ze opeens een groep vrouwen verkleed als Handmaids zag. „Ik viel bijna van mijn fiets! Ik dacht wat gebeurt hier?! Het waren vrouwen die er iets mee wilden zeggen. Zo van: wacht eens even, ik hoef me niet stil te houden, ik ben niet de enige die bang is. De serie wakkert vuur in mensen aan ergens voor te gaan staan.”

In seizoen 2, waarvan elke donderdag een nieuwe aflevering te zien is bij Videoland, lijken de vrouwen al iets meer tegen het regime in verzet te komen dan in seizoen 1. Beter hadden ze de hele situatie voorkomen natuurlijk, maar daar is het nu te laat voor. Dat roept wel de vraag op: hoe zorgen we er in het echt voor dat de westerse wereld niet op een dag verandert in een Gilead-achtige republiek? Immers, in de serie is in flashbacks te zien hoe de vrouwen een aantal jaar geleden nog een normaal leven leidden met werk, kinderen, vrienden en smartphones.

Smartphones

„Als je het weet, moet je het me vertellen”, zegt Moss. „Als ik het antwoord wist, zou ik geen tv-serie maken! Ik denk niet dat er echt een antwoord is, maar ik denk wel dat het goed is dat mensen die heel lang geen stem hebben gehad, zich nu laten horen. Dat kunnen vrouwen zijn, maar ook mannen, mensen van verschillende rassen en geloofsovertuigingen. Ik denk dat het gevoel dat er geluisterd wordt, al een hele goede start is.”

Actrices Ann Dowd (l) en Elizabeth Moss (r). /EPA/AFP

Actrice Ann Dowd weet het wel: weg met die telefoons! „Ik denk dat de weerstand tegen een partij als die in Gilead in onze wereld gigantisch zou zijn, zolang we onze telefoons eens neer zouden leggen en aandacht hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Dat is voor mij echt het engste van seizoen een: op het moment dat de Amerikanen hun telefoons wegleggen, is het al te laat. Wat dat ons zegt? Blijf alert en blijft op de hoogte.”