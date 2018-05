Angela Groothuizen is vierde coach The Voice Senior

De #TrueSelfie-weken van NPO zijn na maandagavond achter de rug. Is de missie geslaagd?

Depressieve jongeren die zichzelf filmden. Jongeren met suïcidale gedachten die gekoppeld werden aan leeftijdgenoten met een dodelijke ziekte. Radioprogramma’s over depressies en burn-outs op 3FM en FunX. En online nabesprekingen met deskundigen. Nee, vrolijk was het op verschillende NPO-kanalen sinds begin april allemaal niet. Maar nodig was de aandacht tijdens de #TrueSelfie-weken wel, zo vonden de omroepen: drie op de tien jongeren (16-34 jaar) in ons land worstelen met depressiviteit.

Op de kaart zetten

„We pakken regelmatig thema’s op waarvan we denken dat ze belangrijk zijn voor onze jonge doelgroep”, zegt Suzanne Kunzeler, netmanager NPO 3 en Zappelin (internet en tv). „Zo hadden we het over privacy, hielden we de Seksweken en beginnen volgende week maandag de foodweken. Over de druk op jongeren dachten we al langer na en zo kwamen we tot de #TrueSelfieweken. Het is goed dat depressiviteit onder jongeren op de kaart wordt gezet.”

Suzanne Kunzeler. / Remko de Waal | ANP

Het doel om het probleem bespreekbaar te maken is door de ruime aandacht gehaald, maar wat Kunzeler betreft blijft het daar niet bij. „Je hoopt dat het verder gaat en dat jongeren uit de kast komen, dat ze aan de programma’s echt iets hebben en dat ze een stap maken in hun persoonlijke situatie.” Vooral bij aftertalks op internet werd er veel gereageerd. Kunzeler: „De telefoon pakken doen jongeren amper meer, maar online je vragen stellen werkte erg goed. Deskundigen konden direct reageren.”

Live chat-opvang

NPO werd tijdens de #TrueSelfie-weken bijgestaan door MIND, de organisatie voor en door mensen met psychische problemen en door stichting 113 Zelfmoordpreventie. „NPO wilde er door de onderwerpen graag hulporganisaties bij”, zegt Saskia Oskam van MIND. „Zo hebben wij meegedacht over vragen voor de Depressie Kennistest, regelden we ervaringsdeskundigen voor de radio en boden we via MIND Korrelatie ook een live chat-opvang na bijna alle programma’s.”

Meer vragen over depressiviteit

Oskam vindt het heel goed dat er aandacht aan depressieve en suïcidale jongeren besteed is. „Als het om reageren gaat moesten de jongeren wel een beetje op gang komen. Ze kijken minder tv en moesten de programma’s ontdekken. Maar waar bij ons normaal gesproken 8 procent van de vragen over depressiviteit gaan, steeg dat de afgelopen weken naar 15 procent. De jeugd trekt vaak pas aan de bel als hun problemen al vergevorderd zijn. Tot het moment dat men denkt ‘hé, ik ben niet de enige’. NPO heeft het goed aangepakt, al vindt MIND dat er in Nederland natuurlijk altijd aandacht voor het thema moet zijn.”

Extra hulploos

113 Zelfmoordpreventie dacht mee over de ‘veiligheid’ van een aantal programma’s die tijdens de #True-selfieweken zijn uitgezonden. Anke Wammes van 113: „Het is heel goed om aandacht te vragen voor depressie en suïcidaliteit en de impact die het heeft op mensen, ook bij jongeren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de programma's niet triggeren of kwetsbare mensen juist een extra hulpeloos of gevoel van waardeloosheid geven. Want het doel was natuurlijk het tegenovergestelde: aandacht en begrip vragen voor psychische klachten en ziektes die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar zijn. We hebben bij 113 veel reacties gekregen. Dat is een belangrijke opbrengst van de #TrueSelfie-weken wat ons betreft.”

Jan Kooijman en Tess Milne.

Deprestival

Als afsluiting van de #True Selfie-maand presenteren Jan Kooijman en Tess Milne maandag het Deprestival. Met de avond over depressies, burnouts en angststoornissen onder jongeren (20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3), wordt een punt achter de themaweken gezet. In de vrolijke omgeving van een grote spiegeltent vertellen topsporters en BN’ers over moeilijke periodes in hun leven. Psychiater Christiaan Vinkers vertelt over de zin en onzin van antidepressiva en The Voice-winnaar Jim van der Zee speelt een nieuw nummer dat hij speciaal voor een zwaar depressief meisje schreef.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar