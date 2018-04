Waylon ontmoet 31 concurrenten in Amsterdam

32 van de 43 songfestivalacts zijn dit weekend in Amsterdam. In de hoofdstad komen ze bijeen voor een eerste gezamenlijke persmeeting en ’s avonds treden zij op in AFAS Live. De tiende Eurovision in Concert is voor het eerst in AFAS Live. Tijdens de vorige edities traden de Songfestivalgangers in de kleinere Melkweg op.

Grootste kanshebbers

Na Eurovision in Concert weet ‘onze’ inzending Waylon misschien wat beter waar hij staat. Bij de bookmakers daalde zijn song Outlaw In Em de afgelopen weken van een eerdere zevende plaats naar plek dertien. Diezelfde bookmakers tippen op dit moment Israël, Estland en Tsjechië als grootste kanshebbers op Songfestivalgoud. Voor het liedje van Estland is Waylon nog even op YouTube aangewezen, want Elina Nechayeva is niet in Amsterdam aanwezig. Israël en Tsjechië wel.

De avond in AFAS Live wordt geopend door Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Daarna volgt de vaste prik: een vrolijk uitgedoste massa - heel veel mannen – in de zaal en tientallen songs die in rap tempo worden afgewerkt. De presentatie is zaterdag in vertrouwde handen van Cornald Maas en Edsilia Rombley.

Goud van oud

Niet alleen de deelnemers van 2018 komen tijdens het jaarlijkse Songfestival aan bod. Voor ‘goud van oud’ is genoeg ruimte gevonden. Genoemde Edsilia Rombley treedt op met twee nummers (zij werd in 1998 vierde met Hemel en Aarde). Franklin Brown & Maxime, die Nederland in 1996 vertegenwoordigden met De Eerste Keer, verzorgen het voorprogramma. Ster van de avond wordt ongetwijfeld Sandra Kim, de enige winnares ooit uit België. Zij won het Songfestival in 1986 als 13-jarige met het nummer J’aime la Vie.

Sandra Kim in 1986. / ANP

