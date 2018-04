Temptations Kevin praat over vechtpartij en sekstape

Sappig nieuws uit de hoek van Temptation Island. Kevin, die aan het programma begon in een relatie met Megan, maar er uiteindelijk vandoor gaat met verleidster Chloë, heeft in Goedele on Top meer verteld over de vechtpartij waar hij bij was betrokken en de vermeende sekstape die er van hem rond zou gaan.

In de auto

Goedele Liekens laat in het programma een krantenbericht zien aan Kevin, waarin staat dat dat Kevin erop los sloeg in Gent. „Er was inderdaad een akkefietje gebeurd", geeft hij direct toe aan de presentatrice. Vervolgens legt de Belg uit wat er precies gebeurde, waardoor hij erop los sloeg.

„Een jongen had een meisje haar iPhone en sleutels meegenomen in zijn auto en sloot de deur. Iemand anders had dat ook gezien en sloeg twee keer op die ruit. Die gast stapt dronken uit zijn auto, waarschijnlijk bang dat zijn ruit ging breken. Hij begint te duwen en te trekken aan die gast en toen ben ik daar tussengekomen", legt hij uit. Kevin meent dat hij enkel tussenbeide sprong om te helpen.

Sekstape tijdens relatie Megan

Vervolgens vraagt Liekens hem naar de vermeende sekstape die er zou rondgaan van hem en Ex On The Beach-kandidate Shelly. Kevin ontkent in alle toonaarden dat die sekstape er is. „Honderd procent zeker", meent hij. „Ik film mijn kamer en er lag inderdaad een naakt meisje op haar buik. Dat is het. Er zijn geen sekstapes."

De Temptation-deelnemer vertelt vervolgens dat het meisje dat op zijn bed lag niet Megan is. Wie het wel is wil hij niet zeggen, al maakt hij wel duidelijk dat het ook niet om Shelly gaat, waarvan werd gezegd dat Kevin daarmee rommelde. „Is dat van tijdens de relatie met Megan?", vraagt Liekens hem. „Dat is misschien wel van tijdens de relatie met Megan", zegt Kevin, duidelijk een beetje gegeneerd.

Hoe het filmpje van Kevin de wereld in is geslingerd? „Ik had die op mijn gsm staan en dat is een keer in een groepsgesprek gegooid", verklaart Kevin. „Iemand heeft mijn Messenger gehackt. Veel mensen zeggen dat het Megan is. Ze heeft tegen haar vriendinnen daarover zitten opscheppen. Ze is wel zo dom om dat dan te doen."

Relatie met Chloë?

Nu iedereen weer thuis is van Temptation Island, beginnen ook de speculaties over vermeende relaties tussen de deelnemers, waaronder over die van Kevin en verleidster Chloë. Thuis in België zijn de twee al meerdere malen met elkaar gespot, maar sinds zondag lijkt het officieel tussen de twee. Chloë postte een foto op haar Instagram Stories, waarin ze samen met Kevin in de auto zit. Daarbij staat het bijschrift: 'Ogen om in te verdrinken' met een hearteyes emoticon. Zou het dan toch officieel zijn?

Een printscreen van de post op Instagram van Chloe. / Instagram Chloe.vkn

De hele aflevering van Goedele on Top kun je hier terugkijken.