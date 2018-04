Temptation Island: Hoogtepunten aflevering 11

Het is de dag nadat duidelijk is geworden dat Tim stapelverliefd is op verleidster Cherish en Deborah is daar, logisch, nog steeds kapot van. Ze waren al vier jaar samen, terwijl Tim verleidster Cherish nog maar net kent. Deborah: „Wie was ik dan?”

„Ik hou van Daniëlle en als ik die meid verlies aan zo’n programma, dan ben ik de grootste mogool ever”, aldus Mezdi eerder in het programma. Wat Daniëlle betreft is hij hier veel te laat mee en is het echt klaar tussen hen. Maar ook met Fabrizio loopt het inmiddels allemaal wat stroef. Toen ze danste met andere jongens zei hij daar iets van, maar Daniëlle is van mening dat ze hem geen verantwoording schuldig is. Dat had Fabrizio alleen nog niet helemaal door.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Chloë en Cherish willen hun mannen verassen met een ontbijtje op bed en kunnen meteen even bijkletsen. Chloë bekent dat het voor haar nu geen spel meer is nu ze merkt dat ze langzaam voor Kevin valt, ondanks dat hij compleet het tegenovergestelde is van haar type. „Als het innerlijk klikt en het karakter klikt, je kunt goed praten met elkaar en je hebt verschillende dingen gemeen... dan telt uiterlijk niet meer hoor”. Uiterlijk misschien niet, maar hoe vaak hij in het verleden is vreemdgegaan misschien wel?

Vandaag is geen dag zoals alle anderen. Mezdi, Daniëlle, Vanessa en Jeremy worden apart genomen en doen vandaag iets speciaals. De dames en heren mogen elkaar een paar vragen stellen. Het addertje onder het gras is alleen wel dat er een leugendetector in het spel zit. De compleet eerlijke antwoorden zien ze pas ná het volgende kampvuur.

Bij de eerste vraag of er een Temptation tussen zit, liegt Jeremy al. Tenminste, als we de leugendetector moeten geloven. Dat hij oprecht gelukkig is met Vanessa is ook niet waar volgens de detector. Hij geeft wel eerlijk toe dat hij het niet naar z’n zin heeft in de groep.

Ondertussen zijn ze op het mannenresort aan het volleyballen, maar dan kwetst Kevin zijn lieve Chloë. Hij kijkt nauwelijks naar haar om en heeft alleen maar oog voor Yasmine op de dansvloer. En dan zegt Denise een paar heel wijze woorden tegen Chloë: „Als je een keer vreemd gaat, doe je dat altijd”. Yasmine denkt Kevin ook allang door te hebben.

Terug naar de leugendetector met Daniëlle en Mezdi. Ze claimt dat ze nog van Mezdi houdt, maar daar is volgens de leugendetector niets van waar. Mezdi kan er ook wat van, want op de vraag of hij met Denise heeft gezoend antwoord hij met nee, maar de leugendetector weet wel beter. Terwijl Mezdi verder gaat met liegen is er op het damesresort een beachparty aan de gang. Deborah is nog steeds down en praat met iedereen over Tim. De mannen doen zo hun best om de dames te vermaken, dat zelfs Deborah alle drama met Tim ever vergeet. Maar natuurlijk wel met hulp van Gino.

Net loog hij nog bij de vraag of er een Temptation voor hem rondloopt, en nu geeft Jeremy eerlijk toe dat Denise dicht in de buurt komt van zijn Temptation. Lang haar en lange benen, iets wat Vanessa ook heeft. Jeremy stelt zich wat opener tegenover Denise en vertelt over Vanessa en hun relatie.

Na veel te hebben gelachen en gedanst is het over met het feest. Op het damesresort is nog wel ruimte voor een kleine afterparty. Gino en Deborah vinden elkaar wederom, maar Deborah zegt meteen dat ze hem niet vertrouwt.

Jeremy deed een poging zichzelf meer open te stellen voor de groep, maar daar is hij al snel klaar mee. In het hutje vertelt hij duidelijk waar het op staat.

Inge voelt Cherish aan de tand over haar samenzijn met Tim. Echt een relatie kan je het nog niet noemen, natuurlijk. Cherish: „Ik wil wel dat hij het hier serieus met zijn vriendin erover heeft en dat het dan ook klaar is”. Komt daar dan toch het geweten om de hoek kijken? Cherish geeft eerlijk toe dat het wel heel erg vlot gaat en dat ze dat soms wel eng vindt. Inge, en met haar vele anderen, snapt nog steeds niet hoe Tim zo snel van trouwen met Deborah naar smoorverliefd op Cherish kon gaan.

Gino checkt nog één keer voordat hij naar bed gaat hoe het met Deborah is. In tegenstelling tot een paar dagen geleden heeft Deborah overal schijt aan en mag hij zelfs bij haar op de kamer komen. „Die relatie is wel echt klaar nu”, concludeert ook Gino.

Voor Chloë en Kevin zijn het spannende tijden. Beginnen ze hier al met het opbouwen van een relatie of wachten ze tot ze thuis zijn in België? Kevin was in ieder geval absoluut niet van plan om tot het niveau van Megan te zakken en seks te hebben op Temptation Island. Laten zijn beloftes nou precies niks waard zijn.

Is dit het begin van meer voor Kevin en Chloë? En schrikt Tim Cherish niet af met al die romantische gebaren? Check het elke donderdagavond om 20:30 op RTL 5 of de dag na de uitzending op Metro!