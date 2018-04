Rayan (8) in de wolken met rol in videoclip Boef

Met opener Paaspop vers achter de kiezen is het moment aangebroken om eens te kijken welk moois ons dit festivalseizoen nog te wachten staat. Hieronder de opwindendste festivals op Nederlandse bodem komende maanden.

Woo Hah!

13-15 juli

Hilvarenbeek

Wij kijken het meest uit naar: J.Cole

Woo Hah! verhuist van Tilburg naar de Beekse Bergen, naar het terrein waar ook Best Kept Secret elk jaar plaatsvindt, en pakt deze editie uit met grote Amerikaanse rappers als J. Cole, A$AP Rocky en Joey Bada$$. Vooral naar de eerste zijn we benieuwd, een rappende academicus die sociaal bewogen is –hij kocht een groot pand voor alleenstaande moeders die hem geen huur hoeven te betalen – en al meer dan 2 miljard streams op Spotify scoorde.

J.Cole is te zien op hiphopfestival Woo Hah!

Down The Rabbit Hole

29, 30 juni, 1 juli

Beuningen

Wij kijken het meest uit naar: Nick Cave & The Bad Seeds

Het groenste festival van Nederland in Beuningen, vlakbij Nijmegen, heeft misschien wel de rock-‘n’-rollste line-up van het hele spul met de wildebrassen van Queens Of The Stone Age, Black Rebel Motorcycle Club, Oh Sees, IDLES en YUNGBLUD op het affiche. Down The Rabbit Hole is bovendien het enige Nederlandse festival dat Nick Cave & The Bad Seeds, verantwoordelijk voor het beste optreden op Nederlandse bodem vorig jaar, strikte.

Live gaat er weinig boven Nick Cave & The Bad Seeds.

Pinkpop

15-17 juni

Landgraaf

Wij kijken het meest uit naar: Pearl Jam

Er is altijd kritiek, er is altijd gemopper, maar dat is nu eenmaal het lot van alle monumenten. Hoe je het ook wendt of keert, Pinkpop presenteert ook dit jaar met Bruno Mars, Pearl Jam, Foo Fighters, Editors, The Script, Snow Patrol, Oscar And The Wolf, The Offspring, The Kooks, BLØF, Lil’Kleine, Triggerfinger, Oliver Heldens, Alan Walker en Sevn Alias weer een riedel klinkende namen.

Pinkpop heeft goede herinneringen aan Pearl Jam.

Best Kept Secret

8-10 juni

Hilvarenbeek

Wij kijken het meest uit naar: Arctic Monkeys

Traditioneel de spannendste van alle grotere vaderlandse festivals. Headliners dit jaar zijn publieksfavorieten Arctic Monkeys, LCD Soundsystem en The National maar ook daaronder broeit, beukt, rockt het met Four Tet, Father John Misty, Job Jobse, Mogwai Johan, Rodriguez, Spoon, Slowdive, The Internet, Tyler, The Creator, Ty Segall, Alex Cameron, Cocaine Piss en het knetterweirde maar briljante Superorganism.

De Amerikaanse rapper en producer Tyler, The Creator komt naar BKS.

Dekmantel

2-6 augustus

Amsterdam

Wij kijken het meest uit naar: Nina Kraviz

Trendsettend house- en technofestival dat maanden vooraf al met de complete line-up kwam en grote namen als Marcel Dettman en Nina Kraviz doodleuk het kleinste podium laat openen. Verder komen dit jaar Steve Reich, A Certain Ratio, Caribou (onder zijn alter ego Daphni), Jamie xx, Dopplereffekt, John Talabot, Palms Trax en Helena Hauff langs in het Amsterdamse Bos.

De Russische techno-dj Nina Kraviz.

Lowlands

17-19 augustus

Biddinghuizen

Wij kijken het meest uit naar: Kendrick Lamar

Na een paar íets mindere jaren was Lowlands vorig jaar weer helemaal terug en aan de line-up te zien wil het die lijn komende editie doortrekken. Op hiphopgebied is er op dit moment geen grotere en belangrijkere artiest dan Kendrick Lamar en die komt – je raadt het al – dit jaar naar Biddinghuizen. Net als Gorillaz, The War On Drugs, Dua Lipa, N.E.R.D., Patti Smith, James Bay, Bonobo en Nils Frahm.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar