Koning viert jubileum met flitsende fotoshoot

Het zal je maar gebeuren: iemand anders heeft zeer persoonlijke spullen van jou in bezit en besluit naar een veilinghuis te stappen om er geld aan te verdienen. Voor Madonna is dit schrikbeeld werkelijkheid geworden. Haar vormalige vriendin Darlene Lutz legde de hand op 22 artikelen, toen ze de Queen of Pop jaren geleden hielp tijdens een verhuizing.

Juridische stappen

Toen ze kenbaar maakte de onderbroeken, foto’s, juwelen en liefdesbrieven in juli via veilinghuis Gotta Have Rock and Roll te willen verkopen, ondernam Madonna juridische stappen. Nu heeft de rechter van New York echter beslist dat de zangeres te lang heeft gewacht met het terughalen van haar spullen en dat ze vanwege de verjaring niet meer de rechtmatige eigenaar van de artikelen is. Bovendien tekenden de vrouwen in 2004, toen ze hun vriendschap verbraken, een contract waarin werd opgenomen dat Madonna de spullen in de toekomst niet kon claimen.

Het gaat om een enkele gedragen satijnen onderbroeken, een borstel met haren, foto’s, een cassette met onuitgebrachte liedjes, een persoonlijk chequeboek, gedragen witte pumps, juwelen, een korset, een niet-verstuurde brief aan toenmalige vriendje en acteur John Enos en als kers op de taart een uitmaakbrief van toenmalige vriend Tupac. Op het laatste item werd een bod van 100.000 dollar gedaan, voordat Madonna de veiling in eerste instantie tegenhield.

Geheime relatie

De brief van Tupac is een bijzonder item. Dat de twee in 1995 een relatie hadden, werd pas in 2015 bekend. In de brief waarmee de relatie werd verbroken komt naar voren dat ras een grote rol heeft gespeeld in hun relatie. ,,Als jij gezien wordt met een zwarte man zou dat op geen enkele manier je carrière in gevaar brengen, het zou je veel opener en opwindender maken. Maar voor mij, tenminste in mijn vorige perceptie als gevolg van mijn ‘imago’, zou het voelen alsof ik de helft van de mensen die mij hebben gemaakt tot wie ik ben teleurstel’’, valt te lezen in de brief.

Nu de rechter Lutz in het gelijk heeft gesteld kan de veiling alsnog doorgaan. Gotta Have Rock and Roll heeft aangegeven dat de veiling in juli van start gaat.

