Jokte Dotan opnieuw bij Humberto Tan aan tafel?

Na waarschijnlijk het meest verschrikkelijke weekend in zijn leven, trok singer-songwriter Dotan maandag het boetekleed aan. De artiest deelde een emotioneel bericht op Facebook waarin hij toegaf inderdaad trollaccounts ingezet te hebben 'aan het begin van zijn loopbaan in 2011' en dat een ontmoeting met de jonge leukemie-patiënt Andy niet had plaatsgevonden.

Hij nam tevens plaats bij RTL Late Night om zijn kant van het verhaal toe te lichten. De muzikant zou 'aan het begin van zijn carrière in 2011' last hebben gehad van onzekerheden en daarom tot deze actie zijn over gegaan. Hij ging drastisch te werk: al zijn uitingen op sociale media zijn gewist. Dotan wil beginnen met een schone lei, maar sprak hij wel helemaal de waarheid over een ontmoeting in het vliegtuig met een fan die hem niet herkende?

De vliegreis

Het meest virale verhaal met een hoofdrol voor Dotan is die van een meisje dat hij ontmoette in het vliegtuig. Dit meisje genaamd 'Alicia' luisterde naar zijn album terwijl hij naast haar zat. Deze bijzondere ervaring vond plaats in augustus 2017; niet bepaald het begin van zijn carrière. Aan tafel bij Tan gaf Dotan aan dat dit voorval, dat hem internationale faam opleverde, wel heeft plaatsgevonden. Dit lijkt echter zeer onaannemelijk om een aantal redenen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Dotan zou meermaals subtiele hints hebben geuit naar Alicia. Zo zou ze erachter kunnen komen dat ze muziek van hem luisterde. Tevergeefs. De fan pikte de hints van de singer-songwriter niet op en de vliegreis kwam ten einde. Dotan gaf wel zijn contactgegevens door aan een buurvrouw met de boodschap deze aan het Amerikaanse meisje te geven. Na wat improviseren schreef hij op een servetje: 'Sorry dat ik je niet heb gezegd wie ik ben. Maar ik vond het zo'n mooi moment. Check mijn Twitter voor het en hier is mijn mailadres'. Dit vertelde hij aan de telefoon in de studio van 3FM.

Alicia imiteert haar idool ©Boredpanda

Dotan's stopwoordje en afsluiter in de mail ©BoredPanda

De mail van Alicia

In het Volkskrantartikel waar het internetgedrag van Dotan aan de kaak werd gesteld, kwam deze mail al even kort aan bod. Wat aan dit bericht opvalt, is dat de typerende tikfout van de zanger waarin hij een spatie na een dubbele punt gebruikt hierin terugkomt. Er zijn echter nog twee taalelementen die, los van het feit dat deze mail erg onnatuurlijk geschreven lijkt, erop duiden dat deze e-mail niet van Alicia maar van Dotan afkomstig is.

Het woordje 'humble', dat zich laat vertalen als 'bescheiden', komt tweemaal terug in de e-mail. Het woord 'humble' gebruikt de zanger overmatig vaak in zijn media-uitingen. Zijn bescheidenheid is een soort van handelsmerk voor hem. Hier werd ik op gewezen door Twitteraar Rutger de Quay. Het lijkt dan ook erg toevallig dat een fan tot tweemaal toe exact dit woord in een respons gebruikt.

Het derde taalelement dat overeenkomt met het taalgebruik van Harpenau is de afsluiting: 'Lots of love'. Er zijn talloze manieren om een bericht af te sluiten in het Engels en 'Alicia', die op internet ook verder helemaal niet gevonden kan worden, sluit haar mailtje af op dezelfde wijze als haar idool; zowel op sociale media als in persberichten. Dit kan uiteraard toeval zijn, maar Dotan heeft wel meer 'toevalligheden' meegemaakt.

Zelfde verhaal

Hoe groot is de kans dat je als artiest naast iemand komt te zitten die je hele album afspeelt en je niet herkent? Klein. Hoe groot is de kans dat je tweemaal bij iemand in een voertuig komt te zitten die je hele album afspeelt en je niet herkent? Nog kleiner. En laat dit nou exact hetgeen zijn dat de singer-songwriter overkwam. Dit liet hij in 2014 optekenen door Atze de Vrieze van 3voor12, en toevalligerwijs gebeurde dit in de week voor het interview.

De man in de trein zou tegenover de Amsterdamse artiest gezeten hebben. „Van de week zat ik in de trein tegenover een man die naar mijn album luisterde”, zegt Dotan, de 28-jarige zanger die dit jaar ineens vol in de spotlights staat. Ik hoorde het door zijn koptelefoon, ik zag mijn artwork op zijn telefoon.", Dotan kan dus blijkbaar de 'artwork op iemands telefoon' zien terwijl hij tegenover diegene zit. Indrukwekkend.

Verder is zijn respons op de muziekminnende fan precies hetzelfde als hij in het vliegtuig bij Alicia doet; gewoon laten gaan omdat hij zo 'humble' is.

Wie is Alicia?

Wat weten we over 'Alicia'? Naast het feit dat ze volgens Dotan aan de telefoon bij 3FM Amerikaans is, helemaal niks. Ze bestaat alleen in die ene e-mail. Aan de telefoon bij 3FM vertelt Dotan dat hij een boodschap had achtergelaten op een servetje. In deze servettekst wordt echter niks over vrijkaarten voor een concert gezegd. Toch staat er in de mailrespons wél dat zij vrijkaarten van de artiest kreeg aangeboden.

Wanneer een verhaal zo viraal en internationaal gaat als dat van Dotan en Alicia in het vliegtuig dan kan je er vanuit gaan dat er follow-ups komen. Dit is in zijn geheel niet gebeurd. Alicia is nooit geïnterviewd door een medium terwijl zij wel volgens de e-mail tickets voor een concert in de herfst kreeg aangeboden van de singer-songwriter. Dit kan inderdaad kloppen, want hij toerde door Europa afgelopen oktober.

Toch is het wel curieus dat er helemaal niets meer van Alicia is vernomen na het voorval in het vliegtuig. Geen interview, geen sociale media, geen foto, geen concertbezoek en geen ontmoeting. Een artiest, die zo graag aan zijn online imago werkt, zou toch niet de kans voorbij laten gaan om dit verhaal nogmaals te laten stralen met een mooie climax?

Sterker nog; een goed management zou ervoor zorgen dat de ontmoeting tussen Dotan en Alicia tot op de laatste druppel werd uitgemolken. Zeker na deze wereldwijde aandacht. In de periode van september 2017 tot en met december 2017 zijn hier echter nooit verhalen over naar buiten gekomen. En dat terwijl er in de mail stond dat Alicia tickets kreeg aangeboden voor een concert in het najaar van 2017.

Te toevallig

Het is allemaal wel heel erg toevallig. Natuurlijk kán het zo zijn dat Dotan een fan heeft die precies schrijft zoals hij en dezelfde tikfouten maakt die bovendien geen sociale media heeft en niet door de pers is benaderd of deze heeft opgezocht. Ook kan je uit puur toeval een zelfde soort vrij specifieke gebeurtenis in het openbaar vervoer meemaken.

En natuurlijk kan het ook zo zijn dat de mysterieuze Amerikaanse Alicia in het najaar van 2017 ineens een ander idool heeft gekregen en de uitnodiging om naar het concert van Dotan te komen heeft laten schieten. De kans hierop is echter wel klein. Bijzonder klein.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar