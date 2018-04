Holland Zingt Hazes: de ultieme meezingers

Veertien jaar na zijn dood zijn de liedjes van André Hazes springlevend, zo bewijst een vier keer uitverkochte Ziggo Dome tijdens Holland Zingt Hazes. Als voorbereiding: de tien ultieme meezingers van Hazes.

1. Bloed, Zweet en Tranen

Een waar anthem, en niet alleen in voetbalstadions. Het refrein smeekt er om om luidkeels meegebruld te worden. De bandoneonpartij die door het liedje fladdert is van Carel Kraayenhof, de bandoneonist die bij het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxim speelde. Het brengt de accordeon in herinnering, vast begeleidingsinstrument voor de Amsterdamse volkszangers, waar Hazes in het begin ook onder werd gerekend. Oorspronkelijk was dit nummer een b-kantje, nu een evergreen en bijna net zo groot als Hazes zelf.

2. De Vlieger

Dikke strot gegarandeerd bij deze klassieker over een kind dat zijn overleden moeder mist. En dan blijkt er ook nog eens een stiefmoeder in het spel te zijn, waar het kind niet mee op kan schieten. Nadat Andrés eigen moeder overleed, kon hij dit nummer lange tijd niet meer zingen. Anno 2018 is De Vlieger een regelrechte klassieker in de canon van de Nederlandse popmuziek.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

3. Zij Gelooft In Mij

Er is niemand die zich niet herkent in de tekst: het maken van fouten, je geliefden teleurstellen of teleurgesteld worden, en toch onvoorwaardelijke liefde en steun. Hazes schreef het voor zijn tweede vrouw Ellen in 1980, maar het is de versie uit 2000 die bekend is dankzij de gelijknamige documentaire van John Appel. De opbouw is subliem: als de blazers het refrein aankondigen kunnen alle registers open voor die fenomenale uithaal.

4. Een Beetje Verliefd

Verliefd zijn is heerlijk, maar toch is dit geen typisch liefdesliedje. Het begint al in die drukke discotheek met die lege barkruk naast zich: midden in de drukte is André toch eenzaam. Maar dan gaat zij zitten en schiet Cupido raak. Dat kan natuurlijk nooit lang goed gaan. Het refrein is voor iedereen makkelijk mee te zingen. De tikkende bassdrum kondigt het refrein aan, waarop je kunt kiezen: zing je de koortjes, of neem je de zanglijn van Hazes?

5. Kleine Jongen

Megahit en bekroond met een Edison, de oudste muziekprijs van Nederland. Hazes schreef de tekst als een brief vol levenslessen, bestemd voor zijn zoon Melvin nadat hij en zijn tweede vrouw Ellen, moeder van Melvin, uit elkaar gingen.

6. Geef Mij Je Angst

Hoe goed dit liedje is, blijkt uit het feit dat het maar liefst drie keer een hit is geweest, door drie verschillende zangers: André zelf natuurlijk, maar ook Guus Meeuwis en Dave Dekker (The Voice Kids). Let op: niet te uitbundig meezingen, dit is een heel teder nummer dat mooi ingetogen gezongen wordt.

7. Bedankt Mijn Vriend

Muziekproducer Tim Griek ging begin jaren tachtig werken met Hazes. Al snel waren ze dikke vrienden. Nadat Griek om kwam bij een auto-ongeluk, schreef André dit nummer. André Hazes junior scoorde er zijn eerste nummer 1 hit mee in een speciale versie van het nummer, waarop junior met zijn vader in duet gaat. Grote kans dat hij dat in de Ziggo Dome ook doet.

8. Wat Is Dan Liefde

Elk couplet klimt in toonhoogte, alsof de noodzaak in Andrés smeekbede om niet verlaten te worden steeds urgenter wordt. In het refrein vraagt André rechtstreeks om vergiffenis in lange, slepende woorden die heerlijk meezingen.

9. Uit Mijn Bol

De liedjes van Hazes worden vaak geassocieerd met tegenslagen in het leven: of het nu in de liefde is, verlies van een dierbare of eenzaamheid, Hazes schreef er een liedje over. Dat Hazes daarnaast van een feestje hield met een biertje en een sigaret, hoor je echter óók terug in zijn werk. Zoals in Uit Mijn Bol, dat een prima startschot is voor een gezellig avondje, of dat nu in de buurtkroeg is of in de Ziggo Dome.

10. Het Laatste Rondje

Een klassieker in menig kroeg, sportclub of schoolkantine. Het Laatste Rondje is de perfecte afsluiter als rond sluitingstijd de tent moet worden leeggeveegd. De boodschap is duidelijk: dag vrienden, de koek is op.

Holland Zingt Hazes is op 14, 15, 20 en 21 april in de Ziggo Dome te Amsterdam.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar