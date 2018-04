Famke Louise: Ik heb me nooit voorbereid op kritiek

Het einde van Temptation Island is in zicht en de koffers kunnen bijna worden ingepakt, maar eerst is het de hoogste tijd voor één laatste kampvuur. Deborah heeft veel nagedacht over het feestje van gisteren met Gino en natuurlijk over Tim. Van hem mocht ze geen mannen hebben op haar kamer, maar dat maakt niet meer uit.

De rozenblaadjes die Tim voor Cherish had klaargelegd waren voor Cherish net iets te veel. Daniëlle blijft piekeren over Mezdi, maar hakt de knoop door. “Ik ga gewoon alleen terug.” Vanessa zegt dat volgens haar Mezdi niet trouw kan blijven. Daniëlle: “Hij is nog veel te jong en veel te speels, hij wil nog te veel.”

Het vijfde en laatste kampvuur begint. De hereniging is niet ver meer en niet iedereen heeft er evenveel zin in. Megan wil Kevin echt niet meer zien, terwijl Vanessa staat te popelen om Jeremy te zien. In het begin twijfelde ze er nog een beetje over, maar Vanessa snapt nu dat hij alles goed bedoelt.

Kevin zit er nu alleen nog maar voor de vorm. “Voor de gezelligheid” kijkt hij nog naar de beelden van Megan. Als hij haar weer tekeer hoort gaan, doet het hem niks. Ook niet gek nu hij zijn handen vol heeft aan Chloë… Nu Megan ook te zien krijgt hóé vol zijn handen zijn, vindt ze het toch een beetje lastig. “Ik zet me erboven, ik ben sterker dan dat.”

“Het vuurtje wordt steeds kouder” is Mezdi’s reactie na het zien van Daniëlles tirade. Hij geeft eerlijk toe niet het ideale vriendje te zijn geweest, maar zegt daar meteen achteraan dat zij ook geen perfect vriendinnetje is geweest. Of hij nog van haar houdt? “Absoluut.” En toch zegt de leugendetector dat hij zich bewust is van het feit dat hij haar kwetst. Een snikkende Daniëlle trekt de conclusie dat haar pijn hem niks doet.

Bij Tim is het nog steeds hetzelfde liedje. Deborah missen, elke dag aan haar denken en haar niet willen kwetsen. Na het zien van haar reactie en het horen van de iconische “IK HAAT HEM ZO HARD!!!” weet hij wel hoe laat het is. De 'vuile klootzak’ hoeft nergens meer op te hopen.

Het meest speciale en oprechte wat Tim ooit gevoeld heeft, is voor Cherish, zo stelt hij. Hij laat Deborah zo snel achter zich dat Max Verstappen er niks bij is. Volgend jaar trouwen staat nog steeds op de planning van de beste man, maar wel met een andere vrouw.

Deborah laat haar tranen lopen op de badkamer terwijl Vanessa haar troost. Op het herenresort is de sfeer ook niet lekker aangezien Jeremy de enige is die mooie dingen kreeg te zien bij het kampvuur. Kevin kan Megan alleen niks meer schelen, hij geniet nu van de betere dingen in het leven.

Megan moet toch even haar ei kwijt over dat Kevin seks heeft gehad met Chloë. Ze deed heel stoer, maar het pakt haar toch wel ergens. Deborah gaat zoals gewoonlijk naar Gino. Gino: “Ik vind Tim echt een eikel. Man up, bro.” Tim is zo tot over zijn oren verliefd, dat hij Cherish alleen nog maar ziet, maar hij hoort haar niet. Cherish: “Hij is zo close en zo pusherig.”

Cherish is niet de enige die minder Tim in haar leven wil. Deborah besluit de foto van hun samen ritueel te verbranden en daar helpt Gino maar wat graag aan mee. Gino: “Die jongen is dertig, maar helemaal niets waard dus we gaan hem vergeten door hem te verbranden.”

Zoals bij elk feestje drijven Daniëlle en Fabrizio naar elkaar toe. Ondanks Mezdi die rond blijft spoken maakt ze er het beste van. Aan shots en dancemoves geen gebrek. Door de moves van Daniëlle en haar billen die van links naar rechts gaan krijgt Fabrizio het toch wel even lastig.

Zoals gewoonlijk liggen Chloë en Kevin in elkaar verstrengeld en krijgt Megan het tóch weer voor elkaar om Joshua het bed, eh de douche, mee in te krijgen. Dat doen ze allebei wel geheel in eigen stijl. Verschil moet er zijn.

Fabrizio’s geduld wordt beloond en het lijkt erop dat Gino weer een stapje verder is gekomen bij Deborah, maar hóé ver blijft de vraag. Van Fabrizio weten we al genoeg. Weinig kleren, veel water en heel veel gekreun.

Wat hebben Daniëlle en Fabrizio gedaan in de douche? En heeft Gino eindelijk Deborahs muren omver geworpen? Check het donderdagavond om 20:30 op RTL5 of de dag na de uitzending op Metro!