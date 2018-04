Zin om een nachtje de bloemetjes buiten te zetten en wil je een keer wakker worden op een plek waar (bijna) nooit iemand heeft geslapen? Mooi, want dat kan. Vanaf deze week kun je in een unieke doorzichtige tent slapen in de Keukenhof.

Nicolette Kluijver sliep dinsdagnacht als allereerste persoon ooit in de Keukenhof in de speciale 'Tulip-Pod'. Maar de originele locatie is niet alleen weggelegd voor de BN'ers onder ons: jij kunt straks ook je geliefde/beste vriendin/moeder verrassen met een speciaal nachtje weg tussen de iconische tulpenvelden.

Stiekem best wel leuk

De Keukenhof? Je denkt misschien dat het een plek is voor ouderen en toeristen. Die toeristen zijn echter zo gek nog niet, want de Keukenhof is stiekem best heel leuk. Wie wordt er niet vrolijk van bloemen? En deze week kun je er dus ook slapen in een buitengewone luchtbeltent.

Tulip-pod Foto: Booking.com

Romantiek & bloemenselfies

Goed, meer over die unieke overnachting. Je ontwaakt tussen de tulpen, middenin de natuur. Het thema van de Keukenhof is dit jaar romantiek. We kunnen je vertellen: met deze overnachting kun je het niet romantischer krijgen.

Booking.com heeft een speciale doorzichtige luchtbel opgesteld met panoramisch uitzicht over de tulpenvelden. Omdat je in de Keukenhof slaapt, kun je ’s ochtends gelijk het park in. Dat is een behoorlijk voordeel: in de ochtend is het een stuk rustiger dan overdag, dus heb je alle tijd om een perfecte bloemenselfie te maken.

Genoeg tijd en plek om leuke foto's te maken! Foto: ANP

Als eerste persoon ooit slapen op de Keukenhof

Presentatrice en reisfanaat Nicolette Kluijver heeft als eerste een nachtje mogen doorbrengen in de bijzondere tent. Als verrassing nam ze haar moeder en oudste dochter Isabelle mee.

Als presentatrice voor '3 Op Reis' is Nicolette al op heel veel verschillende plekken geweest, zo vertelt ze enthousiast. De Keukenhof blijkt echter hoog op het lijstje van gekste plekken ooit te staan: „Ik heb best wel op gekke plekken geslapen. Een keer in een boomhut in Afrika, een keer bij de nomaden in de woestijn... maar ik denk dat deze overnachting wel in de buurt komt inderdaad.”

Ondanks dat Nicolette nu een gezin heeft met drie kinderen vliegt ze het liefst nog de hele wereld over. „Onze laatste vakantie zijn we naar Zanzibar gegaan. We proberen dan altijd unieke plekjes te vinden waar we kunnen watersporten.”

Tip voor de mooiste plek in Europa? „Corsica: dat is echt schitterend en je hebt helemaal niet het gevoel dat je in Europa bent”, aldus de presentatrice.

Nicolette Kluijver sliep als allereerste persoon ooit op de Keukenhof. Foto: Booking.com

Glamping

Hoewel de tent van Booking.com meer weg heeft van een mini-huisje blijft het toch een soort van kamperen, maar dan wel met een comfortabel bed in plaats van een matje. Nicolette vindt dat alleen maar leuk. „Ik ben namelijk helemaal geen luxepoes. Ik heb al even gekeken en ik zag in de tent een koelkastje en koffiezetapparaat staan, dus echt back-to-basic is het niet hoor!”

Waar de presentatrice het liefste voor kiest tijdens hun familievakantie? „Dat is altijd een beetje een strijd bij ons thuis. Joost houdt namelijk wel heel erg van luxe, ik ben er helemaal niet van. Ik voel me dan zelfs een beetje ongemakkelijk. Op vakantie laat ik mijn make-up tas het liefste thuis. Knot op mijn hoofd, bikini aan en gaan! En niet meer hoeven nadenken.”

Ze vervolgt: „Kamperen vind ik heel leuk. Ik heb vorige zomer met mijn oudste dochtertje nog gekampeerd. Gewoon in Nederland hoor. We sliepen toen op een camping gewoon bij de boer; echt te gek!”

Ook jij kunt straks slapen als een roosje

Een overnachting in de Tulip-pod is perfect voor een uitstapje met je lover, verrassing voor je beste vriendin of leuk als vroeg moederdagcadeau.

Na het inchecken worden gasten begeleid naar de luchtbel, die is uitgerust met alle benodigdheden voor een onvergetelijke en sfeervolle overnachting. Ook heb je toegang tot het gehele park en krijg je een diner aangeboden in een van de restaurants van de Keukenhof. En de volgende ochtend krijg je een ontbijtje.

Wees er wel een beetje snel bij, want er zijn maar drie nachten beschikbaar en ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Boeken kan alleen op 17, 18 en 19 april vanaf 10 uur s’ ochtends voor een overnachting voor twee personen op 20, 21 of 22 april.

Voor de prijs van 69 euro hoef je het ook niet te laten. Dit bedrag staat symbool voor het 69-jarig bestaan van Keukenhof. Een overnachting boeken in de Tulip Pod doe je hier.