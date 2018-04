De Reis van je Leven 'gaat over leven, niet de dood'

Ziek worden en te horen krijgen dat je niet meer beter wordt: soms kan het leven in één klap genadeloos toeslaan. Johnny de Mol gaat in het televisieprogramma De Reis van je Leven op vakantie met vriendengroepen voor wie het weleens hun laatste gezamenlijke reis kan zijn. „Het is jammer dat je eerst ziek moet worden om te beseffen dat je alles uit het leven moet halen.”

Dinsdagavond begint een nieuw seizoen van De Reis van je Leven. Johnny de Mol gaat in dit tweede seizoen onder andere met de vriendengroepen van Theo en Nicky op reis. Beiden lijden aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Hun spieren vallen één voor één uit.

Theo (39) liep een aantal jaar geleden nog de marathon van Rotterdam, nu moet hij zijn vrienden vragen zijn billen af te vegen. „Ja, dat is wel een dingetje”, lacht hij. De Mol: „Je moet telkens hele kleine dingen inleveren. Daar kun je continu bij stil gaan staan, maar het is wat het is. Tijdens deze vakantie voerde de lol de boventoon, niet de nadruk op wat iemand allemaal niet meer kan.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Wie niet waagt

Het idee achter het programma is dat iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte zijn of haar vrienden uitnodigt voor een laatste reis met elkaar. De reis van je leven, dus. „Het programma gaat wat mij betreft ook veel meer over het leven dan over de dood”, vindt De Mol. „Het bijzondere aan dit programma is dat zij zelf hun vrienden meenemen, in plaats van andersom. Daardoor gaat zo’n reis veel meer de diepte in.”

Maar of het nu over het leven gaat of niet, uiteindelijk staat de ziekte en de ongeneeslijkheid daarvan wél centraal. Waarom willen deelnemers daaraan meedoen? Voor Nicky (31), te zien in aflevering 4, was het al snel duidelijk. „Ik ken mijn vrienden al vanaf de crèche. Wij waren nog nooit met elkaar op vakantie geweest en toen ik ziek werd wist ik dat het – als ik niet iets ondernam – ook nooit meer zou gaan gebeuren. Toen dacht ik: wie niet waagt, wie niet wint.”

Blijvend document

Ook Theo wilde dolgraag deelnemen aan het programma, na het zien van het eerste seizoen. „Ik vond het een heel waardevol en blijvend document voor mijn nabestaanden. We hebben ontzettend gelachen tijdens de opnames. Eigenlijk is het jammer dat je eerst ziek moet worden om te beseffen dat je alles uit het leven moet halen. Maar ja, zo gaat het vaak hè. Je gaat pas zien wat je hebt als het kwijtraakt.”

In de aflevering met Nicky, fanatiek PSV-supporter, reist de vriendengroep af naar voetballand Brazilië. Met name de ontmoeting met ex-PSV’er Romario vindt hij indrukwekkend. Theo, ontzagwekkend goedlachs en positief, reist naar de Canadese westkust. Dat hij met het programma wat meer bekendheid kan geven over ALS, vindt hij „mooi meegenomen”.

Deelnemer Nicky met oud-PSV'er Romario

De levensverwachting van zowel Theo en Nicky is zo’n drie tot vijf jaar. „Het kan volgende week afgelopen zijn, maar misschien kan ik nog wel vijf jaar mee. Ooit gaat er iemand genezen van ALS, en hopelijk draagt dit soort programma’s bij aan de ontwikkeling van het onderzoek. Voor ons is het jammer genoeg te laat”, zegt Theo.

Dinsdag is de eerste aflevering te zien met Sofie (29). Ze heeft uitgezaaide borstkanker en heeft een paar maanden geleden te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. Samen met haar drie beste vriendinnen reist ze naar Afrika, om daar, zonder afleiding van telefoons en internet, nog een onvergetelijke reis te maken.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar