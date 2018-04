Chris Hordijk is Pi en andere Hollandse psydoniemen

Dotan heeft een fanclub om van te dromen: ze volgen al zijn activiteiten, vinden alles leuk wat hij doet, benadrukken voortdurend op sociale media wat voor een fijn mens hij is en hoe hij mensen in het hart weet te raken met zijn muziek. Klinkt als een trouwe achterban waar menig artiest blij mee zou zijn. Er is alleen wel een dingetje: een deel van zijn o zo actieve en trouwe fanclub bestaat helemaal niet.

140 verzonnen fans

Singer-songwriter Dotan heeft namelijk ruim zeven jaar lang hulp gehad van zeker 140 verzonnen fanprofielen die op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram zijn imago oppoetsten. Dat maakt de Volkskrant zaterdag bekend. Een voormalig medewerkster, die jarenlang als persoonlijke assistente van Dotan werkte, doet uit de doeken dat een deel van de nepaccounts in opdracht van hemzelf is gemaakt. Zij geeft zelf toe 45 profielen te hebben opgestart.

Door als eersten en met velen iets van hem leuk te vinden of op hem te reageren, trekken de fake-accounts de fans die wel bestaan over de streep om dat ook te doen. Zo vormen de nepaccounts eigenlijk de drijfveer voor de toenemende populariteit van Dotan. Hun namen zijn verzonnen en foto’s komen van profielen van bestaande mensen. Het komt geregeld voor dat de helft van alle likes onder foto’s van Dotan van de nepaccounts komt.

De Volkskrant deed onderzoek naar de omvang, samenstelling en invloed van het trollenleger van Dotan. Daar is duidelijk over nagedacht: de namen en foto’s van de fans zijn zo bedacht en bij elkaar gezocht dat het lijkt alsof Dotan volgers heeft in alle hoeken van de wereld. De profielen stellen jonge en oudere mensen voor, ze zijn huisvrouw of vader, er zitten Aziatische meisjes bij en Duitse backpackers.

Positieve verhalen

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de nepfans - naast het ophemelen van Dotan - ook andere artiesten aanvielen, muziekverkiezingen probeerden te beïnvloeden en verhalen de wereld inhielpen waarin de artiest uiterst positief naar voren kwam. Kun je je het verhaal nog herinneren over de verzonnen ontmoeting met de zieke Aron die leukemie had? Dit verhaal werd op Facebook gedeeld door de zogenaamde Karel Leegwater, die beweerde dat zijn doodzieke broertje na een optreden met Dotan had gesproken in de parkeergarage. Doordat er flink wat nepprofielen reageerden op dat verhaal, pakten media het op - waaronder ook Metro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er meerdere accounts hard hun best doen om de informatie op Wikipedia over Dotan aan te passen. Ze proberen de Wiki-pagina van Dotan vol te stoppen met promotionele teksten. Als de beheerders van Wikipedia de zojuist geplaatste concertagenda weghalen, zetten de accounts het weer terug. Ook voegen ze steeds toe dat Dotan zich 'ontwikkelde als een echte troubadour' en dat 'zijn unieke stemgeluid is te vergelijken is met Gary Lightbody van Snow Patrol'. Wikipedia tikt ze een paar keer op de vingers en blokkeert na een paar keer de accounts.

'Meer kan ik er niet over zeggen'

De Volkskrant stelde Dotan begin deze week op de hoogte van de bevindingen van hun onderzoek. Hij erkent dat hij een mail had gestuurd aan zijn assistente waarin tien namen stonden. Al die tien namen zijn uiteindelijk een fanaccount geworden, maar hij ontkent dat dat zijn bedoeling was. Hij zei dat deze praktijken na het 'herstructureren van zijn team' vorig jaar niet meer zijn voor gevallen. Of dat waar is, is maar de vraag want op de berichtgeving van de media dat Dotan nepaccounts gebruikt, reageert niemand minder dan een van de accounts die als nep is gemarkeerd...

Ook op het verhaal van de leukemiepatiënt reageert Dotan nu door te erkennen dat deze ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden. Dat media aandacht aan de ontmoeting besteedden, is hem naar eigen zeggen door vakantie ontgaan. ''Het was voor het eerst dat ik deze tekst zo las. Meer kan ik er niet over zeggen.'' Op nadere vragen wilde hij niet ingaan.

''Ik ben geschrokken en wil hier op geen enkele manier mee geassocieerd worden'', zegt Dotan. Waar nodig zal hij zijn accounts op Facebook, Instagram en Twitter opschonen. De zanger liet eerder deze week op Twitter weten zijn concerten uit te stellen... Toeval?

Faalangst

Waarom zou een artiest dit doen, vraag je je misschien af? De nu 31-jarige Dotan wordt al een tijd geleid door zijn onzekerheid. Faalangst weerhield hem er lange tijd van te beginnen met zingen, zo vertelde hij drie jaar geleden aan Flair. ''Wat er op je afkomt als artiest is ongelofelijk, zowel positief als negatief''. Dit verhaal laat zien wat voor grote rol sociale media als Facebook, Instagram en Twitter spelen in het leven van een artiest. Ook laat het zien hoe eenvoudig het is om het imago van een artiest op sociale media te manipuleren, zonder dat iemand het doorheeft.

Foto: ANP

De Volkskrant begon in augustus 2017 een onderzoek naar het sociale-mediagebruik van Dotan en zijn fans. Door informatie op sociale media van Dotan en zijn fans te analyseren, wisten ze een netwerk van minstens 140 nepaccounts in kaart te brengen. De nepprofielen bleken aangemaakt vanaf 2011.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar