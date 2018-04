Chloë bedroog Kevin na Temptation met verleider

Het einde van Temptation Island nadert, maar dat betekent niet dat de roddels minder sappig worden. Integendeel: nu het einde in zicht komt wordt steeds meer duidelijk over de onderlinge wilde nachten die de verleiders, verleidsters en (inmiddels single) mensen uit de koppels met elkaar hebben gehad nadat de opnames van het programma waren afgelopen.

Zo kwamen wij een wel heel sappig nieuwtje te weten, door het programma Goedele On Top maar weer eens te bekijken na afloop van de aflevering van Temptation Island donderdagavond. Te gast was Chloë, inmiddels het liefje van Kevin in de serie en (zo wordt gefluisterd) ook nog nu het programma is afgelopen. Duidelijk is in ieder geval dat de twee nog steeds heel goed met elkaar omgaan.

Joshua

Maar mócht het echt zo zijn dat Kevin en Chloë na Temptation Island als koppel verder zijn gegaan, dan moest Kevin meteen een slippertje van Chloë vergeven. De Belgische verleidster geeft in Goedele On Top namelijk eerlijk toe dat zij na afloop van het programma, toen alle deelnemers van Temptation Island met elkaar in een resort verbleven, een wilde nacht heeft gehad met verleider Joshua! En laat dat nou net weer de scharrel van Megan zijn, diegene met wie Kevin aan het Temptation-avontuur begon...

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Goedele Liekens weet het nieuwtje heel handig los te krijgen bij Chloë, door te beginnen over het feit dat Megan heeft gezegd dat Joshua's jongeheer nogal uit de kluiten gewassen is. ,,Klopt dat?", vraagt Liekens met een lach aan Chloë. ,,Hoe moet ik dat weten?", zegt ze met een ondeugend lachje. ,,Er is mij namelijk ter ore gekomen dat je de laatste avond een romance hebt gehad met Joshua", vervolgt Liekens. Chloë, duidelijk gegeneerd, geeft vervolgens toe dat dat het geval is geweest.

Relatie

,,Ik weet niet hoe dat gebeurt is", legt Chloë uit. ,,Als er lust is... Het was echt raar want ik zou sowieso nog met Kevin afspreken en... tsja." Op de vraag van Liekens of Kevin het pijnlijk vond, knikt Chloë vervolgens schuldbewust. ,,En Megan ook", waarop ze als klap op de vuurpijl ook nog onthult dat het niet bij één keer is gebleven, maar dat ze een relatie met Joshua heeft gehad. ,,Tot december ofzo."

De aflevering waarin Chloë al deze sappige details vertelt is hier terug te kijken.