Avengers: Superhelden verenigt u!

De Avengers: Infinty War is de film waar alle superheldenliefhebbers op hebben gewacht.

Natte droom

Zes stenen die het universum in balans houden, zes stenen met ieder zijn eigen specifieke kracht. Wie deze zes stenen in zijn of haar bezit heeft heerst over het universum. Het is de natte droom van iedere boosaardige schurk met snode plannen. In dit geval Thanos die de helft van het universum wil uitroeien. En iedere goedwillende superheld wil dat rampscenario natuurlijk voorkomen.

Daar komt Avengers: Infinty War in het kort op neer. Klinkt als een simpel verhaal, waarom is Infinty War dan de negentiende (!) film uit de Marvel Cinematic Universe serie? Omdat superhelden tof zijn. En dan hebben we het over superhelden als Captain America, Thor, Hulk, Doctor Strange, Iron-Man, Black Panther en Spider-Man die elk hun eigen verhaal en problemen hebben die ze eerst moeten zien te overwinnen om klaar te zijn om het tegen het allesomvattende kwaad op te nemen. En als dat gebeurd is, wat is er dan toffer dat al deze helden bij elkaar komen om tegen dat allesomvattende kwaad te strijden?

Tof

Heel tof, volgens Chris Evans die in de huid kruipt van Captain America. „Thanos is de meest kwaadaardige schurk die de Avengers ooit zijn tegengekomen. Hij is de meest krachtige levensvorm in het universum. Om hem te kunnen weerstaan heb je iedere superheld op aarde en daarbuiten hard nodig. Maar iedere superheld heeft zijn eigenaardigheden. Het is dus een hele klus om daar een team van te maken dat sterk en slim genoeg is om Thanos te verslaan.”

Daar kwam het superheldenteam achter tijdens Captain America: Civil War. De Avengers zijn op sterven na dood en op de vlucht. Sommigen zijn ondergedoken, zoals Captain America. In Avengers: Infinty War valt Thanos de aarde aan om twee van de zes Infinity Stones in zijn bezit te krijgen. Dit is niet alleen slecht voor de aarde, maar ook voor het hele universum. Daarom bundelen de Avengers hun krachten met de Guardians of the Galaxy om de intergalactische superschurk voor eens en voor altijd te stoppen.

Strijd

„Het is fantastisch om in deze films te spelen”, aldus Evans. „In de eerste vier films voelde het net alsof alles iemand anders overkwam. Ik voelde me een buitenstaander, trad als het ware buiten mijn lichaam om mezelf te zien. Nu heb ik dat niet meer, ik vind het nog steeds gaaf om te doen. Maar het gevoel dat ik alles in een droom beleef en door de film ‘heen zweef’ heb ik niet meer. Het is een fantastische serie geworden. En het mooie aan Marvel is dat alle voorgaande films gebruikt zijn als pionnen in een schaakspel. Er is echt toegewerkt naar deze film, naar deze strijd.”

De stenen

In de hele Marvel Cinematic Universe komen zes kosmische stenen voor in de kleuren blauw, geel, rood, bruin, paars en groen. Twee van deze stenen zijn op aarde, drie in de ruimte en waar de zesde zich bevind is onbekend. Deze stenen hebben bovennatuurlijke krachten waarbij de krachten van superhelden en goden verbleken. Met deze Infinity Stones kan Thanos het machtigste wapen in het universum besturen: The Infinity Gauntlet. Je hebt de volgende stenen: De Space Stone heeft de kracht om ruimte om te vormen. De Reality Stone kan de realiteit te veranderen. De Mind Stone heeft de kracht om de geest van superhelden, mensen en goden te besturen. De Power Stone beheerst alle kracht in het universum. Met de Time Stone kun je de tijd beïnvloeden. De Soul Stone beïnvloedt al het leven en is in staat om alle zielen in het universum te doen verdwijnen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar