'Antje Monteiro? Die heeft de ABBA X-factor'

Metro reist naar Stockholm om de nieuwe Nederlandse Donna uit Mamma Mia! te ontmoeten.

Luidkeels meezingen met ABBA-hits als Voulez-Vous en Honey Honey kan vanaf september weer in het Beatrixtheater. Zangeres en actrice Antje Monteiro (49) gaat de rol van Donna vertolken in de Mamma Mia!, zo is nu duidelijk. En zo keert de hitmusical na vijftien jaar in Utrecht terug. Metro reisde mee naar Stockholm in ABBA-land Zweden, waar werd onthuld dat Monteiro de hoofdrol te pakken heeft. Ook werd duidelijk dat het leven van de moeder van Romy Monteiro bijna parallel loopt aan dat van Donna: de rol lijkt op haar lijf geschreven.

De onthulling

Op het dek van een prachtige boot genieten we van de eerste zonnestralen in Stockholm. Zodra Albert Verlinde ons vergezelt wordt de sfeer al iets rumoeriger. Want als de baas van producent Stage Entertainment er is, zal het niet lang meer duren voordat ‘de Donna’ bekendgemaakt wordt. En ja hoor, vijf minuten later komt er een stralende dame het dek op. „Ik ben Donna!’’, roept Antje Monteiro opgewekt. Zij is in de wereldberoemde musical de moeder van Sophie die op het punt staat te trouwen. De dochter die wil dat haar vader haar weggeeft als bruid, maar niet weet wie haar vader is. De dochter ook die in haar moeders dagboek drie mogelijke pa’s ontdekt en deze mannen alle drie uitnodigt op het Griekse eiland waar zij wonen. Maar bovenal in Mamma Mia! natuurlijk: die grote reeks ABBA-hits uit de jaren zeventig en tachtig.

'De rol staal al jaren op mijn bucketlist'

Met prachtige Zweedse gebouwen op de achtergrond vertellen Verlinde en Monteiro over het proces. ,,Het is zo onwerkelijk dat ik de rol eindelijk te pakken heb gekregen. Deze rol staat al jaren op mijn bucketlist en nu kan ik er eindelijk een streep door zetten”, vertelt de hoofdrolspeelster. Verlinde vult aan: ,,Zo’n rol krijg je niet zomaar. Antje moest niet alleen mij maar ook de Engelse producenten overtuigen.’’ Monteiro vervolgt: ,,In december hoorde ik dat er in maart de audities waren. Toen ben ik gelijk naar Londen gevlogen om de musical te zien. Drie maanden lang heb ik me beziggehouden met Donna. Alle liedjes goed voorbereid, de teksten in mijn hoofd gestampt en scenes doorgenomen. Ik heb zelfs mijn haar kortgeknipt.’’ De Engelse producenten grepen hun kans met Monteiro. Albert Verlinde kijkt haar glimlachend aan: ,,Met Antje hebben we de perfecte Donna gevonden. Donna is een warme persoonlijkheid die fantastisch de hits van ABBA moet kunnen vertolken en daarnaast natuurlijk ook moet kunnen acteren. Antje heeft met haar jarenlange carrière bewezen dat ze Donna is. Tijdens de audities had zij de X-factor!’’

Het ABBA-museum

Zodra de lunch is verorberd, vervolgen we onze reis door Stockholm. Na een korte busreis die doet denken aan een schoolreisje, met hits van ABBA op de achtergrond, arriveren we op de volgende plek van bestemming: het ABBA-museum. Glunderend kijkt Monteiro rond: „Ik wist niet eens dat er een ABBA-museum bestond!’’ Naarmate de rondleiding vordert wordt het steeds duidelijker hoe parallel het leven van de zangeres loopt aan de rol die zij gaat vertolken. ,,Bij de rondleiding werd verteld wat het verhaal achter het nummer Slipping through my fingers is. Kippenvel! Een nummer over het loslaten van je dochter. Tijdens die scene vraagt Sofie aan moeder Donna of zij haar wil weggeven tijdens de bruiloft.’’ Dochterlief Romy, die zelf in het Beatrixtheater schitterde in The Bodyguard, gaat binnenkort trouwen en heeft dezelfde vraag gesteld aan moeder Antje.

'Donna en ik hebben een soortgelijk leven'

We vragen Monteiro welke overeenkomsten ze nog meer met Donna heeft. „Ik ben een alleenstaande moeder. Elke dag werk ik hard voor mijn eigen bedrijf en ik heb ook nog eens een dochter die momenteel dezelfde leeftijd heeft als dochter Sofie in de musical.’’ Met een soortgelijk leven als dat van Donna wordt het inleven in de rol vast niet heel erg moeilijk. ,,Het wordt vooral een uitdaging om tijdens de repetities niet elke keer in huilen uit te barsten.’’

Het nieuws is er eindelijk uit

Zodra de laatste zonnestralen verdwenen zijn, is het tijd voor een welverdiend diner. De bus brengt ons naar een sfeervol restaurant. Tussen de gangen door vertelt Antje dat ze opgelucht is dat het nieuws er nu eindelijk uit is. ,,Het is moeilijk om zoiets stil te houden. Je wilt het liefst dat nieuws van de daken schreeuwen. En nu kan dat eindelijk. Ik kijk ontzettend uit naar het repeteren, het samenkomen van de rest van de cast en de crew.’’

Na het goedverzorgde diner is het tijd om weer op het vliegtuig te stappen. Het aftellen naar 6 september kan beginnen, de datum waarop we de feel good-musical voor het eerst kunnen bewonderen.

Musical en film

Mamma Mia! was als musical in 1999 voor het eerst te zien, op West End in Londen. Nederland maakte in 2003 in het Beatrixtheater in Utrecht kennis met de hitmachine. Simone Kleinsma speelde de hoofdrol. In 2009 en 2010 maakte Mamma Mia! een Nederlandse tournee. Nu was Lone van Roosendaal Donna.

De musical werd in 2008 ook verfilmd. Op het witte doek schitterden Meryl Streep en Pierce Brosnan. De twee zien we opnieuw in het vervolg, Mamma Mia! Here We Go Again. Deel 2 draait vanaf 18 juli in de Nederlandse bioscopen.

