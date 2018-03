Zoveel moet je sporten om paaseitjes te verbranden

Vier jaar lang hebben we moeten wachten op het nieuwe album van Vance Joy, die je vast nog kent van zijn hit Riptide. Gelukkig voor de fans is er een nieuw album van de singer-songwriter: Nation of Two. Bij dat album horen concerten, waaronder vorige week in de Melkweg. Hij maakte even tijd om Metro bij te praten.

Want waarom duurde het eigenlijk zo lang tot er een nieuw album kwam? „Ik ben echt non-stop op tour geweest! En het kost ook een hoop tijd om nummers te schrijven”, vertelt de 30-jarige Australiër. „Op tour heb ik heel veel ideeën verzameld. Maar pas toen ik thuis kwam dacht ik: Oh ja, ik moet ook nog tien nummers schrijven.” Tussen alle voice memo’s en notities op zijn telefoon zou toch genoeg moeten zitten? „Veel ideeën zijn in de prullenbak beland. En met muziek is het ook niet zo dat je kunt zeggen: Oké, ik ga nu een liedje schrijven.”

Alledaagse dingen

Inspiratie deed hij tijdens al dat touren in elk geval wel genoeg op. „Ik schrijf het liefste over alledaagse dingen. Relaties, niet alleen met geliefden, maar ook met vrienden of familie. Of met de band op tour zijn. Ik denk dat er altijd wel die kleine momenten zijn waarop je geïnspireerd raakt.” Ook laat hij zich muzikaal inspireren: „Als ik een goed Bruce Springsteen-nummer hoor, denk ik: wauw, zo hoort het te klinken. Dat probeer ik te doen. Je raakt geïnspireerd door de grootste songwriters, zelfs als je niet zo goed kunt worden. Het zorgt dat je het uiterste van jezelf vraagt.”

Touren met Taylor

Onder één van die songwriters valt ook iemand met wie hij de wereld over tourde: Taylor Swift. „Natuurlijk is haar podiumpresentatie fantastisch, ik vind haar show tof. Maar ik ben ook echt gaan waarderen hoe goed ze is in het schrijven van muziek. Ik ben haar muziek echt goed gaan luisteren. Ik hoorde de nummers elke avond, dus natuurlijk ken ik ze nu ook echt heel goed. Ik wist dat ze goed was. Maar als je keer op keer luistert, ga je ze steeds meer waarderen. Je gaat waarderen hoe slim de liedjes zijn. En als je iemands muziek zoveel hoort, ga je zijn of haar talent ook echt waarderen.”

'Inspirerend persoon'

Of ze ook nog een beetje aardig is? „Ja, ze is heel vriendelijk en open. Een mooi persoon, en ik vind haar ook heel inspirerend.” Ze neemt ook nog even de tijd voor Vance aan het eind van de tour. „Na de laatste show in Melbourne, mijn thuishaven, gaf ze me een heel gul dankjewel. Ze heeft zelfs mijn ouders nog even ontmoet!”

Video en interview door Merel Driessen, uitwerking en montage door Ingelise de Vries

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar