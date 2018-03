Tweede deel Black Panther bevestigd

Fantasisch nieuws voor de fans van Black Panther: er komt een tweede deel. Dat heeft Marvel bevestigd aan het grote publiek.

En die fans, dat zijn er nogal wat. Zaterdag werd bekend dat de eerste Black Panther film die nu nog in de bioscopen draait, wereldwijd een miljard dollar heeft opgebracht. Daarmee is het een echte kaskraker, want het is de 33e film die dit ooit bereikt heeft. En dat in slechts 26 dagen.

Tijd om plannen te smeden voor een vervolg van Black Panther zou je denken. Maar die plannen blijken er dus al tijden te liggen, maakt Marvel bekend. Kevin Feige, hoofd van Marvel heeft aangegeven dat er zelfs al een verhaal is bedacht voor het vervolgdeel.

,,Bij Marvel houden we van dromen en fantaseren over wat we met deel twee gaan doen. Deze gesprekken waren al gaande toen we bezig waren met de eerste Black Panther. Er zijn veel ideeën en we weten al welke richting we opgaan met de tweede film”, aldus Feige tegen Entertainment Weekly.

Overigens is Black Panther niet de eerste film van Marvel die de magische miljard-grens heeft bereikt: van de 33 films die dit wisten te presteren, zijn maar liefst vijf onderdeel van Marvel: The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 en Captain America: Civil War.

Meerdere records

De actiefilm van Marvel met een donkere held in de hoofdrol is goed voor meerdere records. Zo werd Black Panther de best presterende actieheldenfilm ooit. In Nederland bracht de film in drie weken tijd bijna 5,5 miljoen euro op.

De film vertelt over T'Challa (gespeeld door Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen. De superheldenfilm is gemaakt door regisseur Ryan Coogler.

