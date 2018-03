Temptation Tim op hak genomen in nummer

Vorige week werden twee dames en twee heren verwelkomd op de resorts om de Temptation iets meer op te voeren. Verleidster Denise was erg aanwezig en had Mezdi daarmee meteen diezelfde avond al binnen. Het leek erop dat Cherish en Tim het wel heel gezellig hadden, maar meer dan dat werd het nog niet. De twee lachten wel heel wat met elkaar af. Eens zien hoe dat afloopt…

Zoals elke ochtend komen de dames en heren bij elkaar om de dag ervoor te bespreken. Zo bekende Tim aan Cherish dat zij zeker zijn Temptation is. Eens zien hoe lang hij zich daar nog van af kan houden.

Het is geen nieuws dat Megan en Joshua wederom naast elkaar wakker worden en ze zijn van plan om dit te doen tot de laatste dag. Kevin wordt dit keer wakker terwijl hij wordt omringd door liefst twee verleidsters, die hem wilden troosten na het nieuws van Megan en Joshua.

Wat iedereen ondertussen ook al weet is dat Mezdi en Denise héél veel aandacht voor elkaar hadden nadat iedereen naar bed ging. Yasmin heeft Mezdi’s ‘buiten beeld van de camera-tactiek' ook allang door. Joshua onderneemt de volgende stap in zijn Temptation-avontuur en legt al zijn spullen op de kamer van Megan. Megan zit naar eigen zeggen nog tussen het punt van vriendschap en verliefdheid in, maar waar zit Joshua eigenlijk?

Na wat dobberen in het zwembad en een ontspannende massage is het tijd voor het derde kampvuur. First up is Megan. Ze is vooral bang voor Kevins tegenreactie, maar die is er niet echt. Wat ze ziet zijn de dames die zijn tranen drogen. Dat was ook het enige wat ze te zien kreeg. Megan: “Dat was het? Hij heeft niks meer gedaan ofzo?” Dat had ze niet zien aankomen. Kevin stelt op zijn beurt dat het hem niks meer kan schelen wat hij te zien krijgt, voor hem is het gedaan.

Vanessa heeft enkel positieve, maar ook wat vage beelden gehad. Tot nu toe hoefde ze zich niet druk te maken. Dan vertelt een van de verleidsters dat hij details deelt over hun relatie en sneaky bezig is wanneer de camera's niet draaien. Voor Jeremy is het hetzelfde verhaal, want hij krijgt een Vanessa te zien die in geuren en kleuren tegen een verleider praat over hun relatie. Als je het allebei doet kan je niet echt boos op elkaar zijn, toch?

“Ik heb geen flauw idee wat ik te zien krijg”, zegt Daniëlle. Het eerste wat Daniëlle te zien krijgt is Mezdi die vertelt dat er voor hem werk aan de winkel is als zijn gedrag haar kwetst. Tegelijkertijd zegt hij ook dat hij zich niet anders zou gedragen als ze erbij was. Op het volgende beeld is te zien dat Mezdi alleen een aan de bar zit en zich afhoudt van de gezelligheid. Het leek de goede kant op te gaan, maar dan vertelt Denise dat hij haar kusjes heeft gegeven en aan haar kont heeft gezeten. Dat laatste beeld strookt niet helemaal met wat Mezdi eerder heeft gezegd.

Een, wederom, huilende Daniëlle vult Mezdi’s beeldscherm en iets wat lijkt op een kus tussen haar en Fabrizio. Het feit dat het steeds dezelfde “gozer” is, werkt Mezdi wel op z’n zenuwen. Daarna hoort hij over de tattoo-plannen van haar en Fabrizio. Mezdi vindt de beelden niet heel spannend, maar dreigt wel met het veranderen van Fabrizio’s uiterlijk als hij een tatoeage zet bij Daniëlle. Misschien is het even tijd om af te koelen, Mezdi?

Als laatst krijgen we het steady stel Deborah en Tim. Deborah's zelfvertrouwen verdwijnt deels zodra ze Tim gezellig ziet doen met Cherish en hoort dat zij zijn Temptation is. De flauwe grapjes tussen de twee en de date zorgen er wel voor dat ze niet goed weet wat ze hier mee aan moet.

Als er wordt geschakeld naar Tim noemt hij het tussen hem en Cherish meer een band tussen broer en zus. Tot dusver nog niks aan de hand dus. De (nep)liefdesovertuiging van Gino aan Deborah doet niet veel, maar het idee dat ze buiten de microfoons en camera’s willen gaan wel. Dat is iets wat hij later aan Deborah gaat vragen.

Zoals gewoonlijk beginnen bij thuiskomst de tranen te stromen. Deborah kan niet tegen het flirterige gedrag van Tim en huilt uit bij Daniëlle. Hoe goed het ging in het begin, zo slecht gaat het nu met het trouwe koppel. Deborah: “Ik heb er geen vertrouwen meer in."

Bij Daniëlle zit het heel hoog dat ze kusgeluiden van Mezdi en Denise heeft gehoord. Haar frustraties laat ze de vrije loop bij Fabrizio. Vanessa bespreekt haar vertrouwensissues met verleider Thomas, waarmee ze er al eerder over sprak.

Het idee dat Deborah buiten de microfoons en camera’s wilde gaan blijft spoken in het hoofd van Tim. Hij bespreekt het met Cherish in een hangmat en vertelt haar dat de beruchte trouwring “nog even het zakje ingaat”. En daar heeft Cherish natuurlijk geen moeite mee.

Terwijl Deborah over haar toeren gaat, zit Tim nog steeds ongegeneerd te flirten met Cherish. Deborah snapt niet hoe Tim zo kan omslaan binnen een paar dagen en probeert te begrijpen wat ze fout heeft gedaan. Ze heeft met niemand geflirt of zelfs iets wat daar op lijkt. Hoe kan dit dan gebeuren?

Net wanneer de feestjes aan zijn en Joshua geniet met de vrijgezellen, begint Megan zich niet goed te voelen. Nu hij niet zo veel aandacht besteedt aan haar is het tijd voor het ‘wat zijn we nou?’-gesprek. Joshua doet een boekje open en vertelt hoe het écht zit bij hem. Ze breken de traditie en slapen alleen vannacht.

Kevin is nu ook vrijgezel en heeft zijn eerste gezellige avond met nieuwkomer Chloë. Het blijft de avond van openbaringen, want aan het strand bekend Tim zijn gevoelens aan Cherish, terwijl een paar dagen geleden nog trouwplannen had met Deborah. Nu ligt hij op de bank samen met Cherish en gaat ook nog een stap verder…

Is het over en uit voor Deborah en Tim? En hoeveel van de verleidsters gaan hun slag slaan bij Kevin? Check het iedere donderdag om 20:30 op RTL5 of de ochtend na de uitzending op metronieuws!

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar