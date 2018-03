Temptation Island verschijnt ook in 2019 op tv

The Queen krijgt opslag. Althans de actrice die koningin Elizabeth II speelt in de Netflix-serie The Crown krijgt vanaf nu evenveel salaris als haar mannelijke tegenspeler. Dat hebben de producenten van de serie gezegd nadat actrice Claire Foy, die twee seizoenen lang gestalte gaf aan Elizabeth, bekend had gemaakt dat ze minder betaald kreeg dan collega Matt Smith die de – veel kleinere – rol van prins Philip speelde.

„In de toekomst krijgt niemand meer meer betaald dan The Queen”, zei regisseur en producente Suzanne Mackie woensdag tijdens een persconferentie in Jerusalem. Mackie liet ook weten dat Matt Smith destijds meer betaald kreeg omdat hij al bekend was bij het grote publiek door zijn rol als The Doctor in de BBC-serie Doctor Who.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen maakt in Hollywood onderdeel uit van de Time’s Up movement, waarbij vrouwen in de entertainmentindustrie meer opkomen voor hun rechten. Het onderwerp kwam onlangs weer in de publiciteit toen bekend werd dat actrice Michelle Williams voor haar rol in de film All the money in the world 625.000 dollar (509.414 euro) kreeg, terwijl haar tegenspeler Mark Wahlberg, voor een even grote rol, 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro) betaald kreeg.

Foy heeft er niks aan

Claire Foy zal helaas zelf niet zoveel hebben aan de salarisverhoging, aangezien zij niet meer te zien zal zijn in het derde seizoen van The Crown. Omdat de Netflix-serie meerdere decennia van het leven van de Britse koningin beslaat en de Queen dus ook ouder wordt, wordt haar rol nu overgenomen door een oudere actrice. Gekozen is nu voor actrice Olivia Colman. Zij is bekend van onder meer haar rol in The Night Manager waarvoor ze een Golden Globe won.