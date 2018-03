Rik van de Westelaken presentator Wie is de Mol?

De zoon en dochter van Samantha de Jong zijn weer even terug in Nederland voor een korte vakantie bij mama Barbie. Sinds de zelfmoordpoging van realityster zijn de kinderen bij Michael en zijn vriendin Naomi in Spanje. Maar als het aan Samantha ligt, blijft het niet bij dit vakantietripje. Ze vertelt in de Story: “Ik wil dat Milano en Lientje hier blijven, daar ga ik voor vechten.”

Stappen

Daar is Michael het niet mee eens, hij wil dat de kinderen 9 april weer terug in Spanje zijn. ''Ik heb gezegd dat dat niet gaat gebeuren'', zegt Barbie. ''Lientje en Milano hebben aangegeven dat ze dat niet willen. Michael dreigt nu met stappen als ik mijn afspraak niet nakom.”

Om welke stappen het dan gaat, weet ze niet. ''Maar wat ik wel weet is dat ze mij toen ik in het ziekenhuis lag en onder de kalmeringspillen zat iets hebben laten tekenen waarin ik hem toestemming gaf dat hij de kinderen het komend halfjaar mee naar Spanje kon nemen. Ik heb daarmee ingestemd, omdat ik dat op moment niet voor ze kon zorgen. Maar nu ligt de zaak anders. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben wel weer in staat om de rol van mama op me te nemen en zelf voor mijn draakjes te zorgen. En daar ga ik voor!”

Nog meer trauma's

Maar dat dat zelf is wat ze wil, is voor de realityster niet wat de doorslag geeft. ''Mijn beide kinderen smeken me nu al sinds woensdag elke dag of ik ze alsjeblieft niet terug naar Spanje wil sturen. Ik ga mijn kinderen niet met nog meer trauma’s opzadelen.'' Wel spreekt ze haar dankbaarheid uit naar Michael en zijn vriendin Naomi dat zij voor de kinderen hebben gezorgd op het moment dat zij daar niet toe in staat was. ''Maar hun toekomst ligt hier, niet in Spanje. Hier hebben ze hun vriendjes, gaan ze naar school en worden ze omringd door hun familie. Als het aan mij ligt blijven ze dus voorgoed hier en gaan de kinderen net zoals voorheen tijdens de schoolvakanties naar hun vader in Spanje.”

Oordeel van Jeugdzorg

Samantha werd afgelopen januari opgenomen in een psychiatrische inrichting. Daar werkte ze aan haar herstel, waardoor ze inmiddels vrij van drank en drugs is en heeft ze haar leventje in Scheveningen weer heeft opgepakt. En dus vindt de realityster het hoog tijd worden ook haar 'draakjes' weer terugkeren naar haar Barbie-huisje. Maar hoe graag Samantha dat ook wil, het is ook nog maar de vraag of Jeugdzorg akkoord gaat met deze plannen. “Jeugdzorg denkt er nog over na. Ik snap dat ze hun twijfels hebben maar zelfs mijn eigen therapeut steunt me. Zij heeft afgelopen week in het gesprek met Jeugdzorg aangegeven dat ik heel goed in staat ben om de kinderen weer zelf op te voeden."

Als Jeugdzorg niet akkoord gaat, stapt ze naar de rechter, vertelt ze aan Story. ''Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar een rechter is in Nederland die de kinderen tegen hun zin bij een moeder weghaalt.''

