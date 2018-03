Rachel Hazes ziet kleinzoon André eindelijk

Ruim 3,5 jaar geleden kwam Jeangu Macrooy vanuit het zonnige Suriname naar Nederland om aan het Conservatorium in Enschede te gaan studeren. Inmiddels is de muzikant en songwriter niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap. Na twee jaar touren met zijn band gaat hij nu weer alleen op pad én hij mag met Pasen de rol van Judas vertolken in The Passion.

Terug naar de basis

„Het jaar is echt goed begonnen!”, zegt een enthousiaste Macrooy tegen Metro. „Begin van het jaar stond ik in Carré, ik mocht aankondigen dat ik Judas speel in The Passion en er komt een solotour aan.” Voor die solotour duikt Macrooy acht kerken in Nederland in, om alleen met zijn gitaar muziek te maken en verhalen te vertellen. „Ik begon ooit alleen met mijn gitaar, daarna is de band van vierkoppig uitgegroeid naar acht- en binnenkort zelfs negenkoppig. Maar veel mensen kennen me ook solo. Mensen vragen regelmatig wanneer ik weer solo ga spelen.”

Het idee om een tour te doen in kerken, deed hij op tijdens de Popronde 2016, waarbij hij vaak solo optrad. „Ik deed tijdens de Popronde een aantal optredens in kerken, dat was heel bijzonder. De aankleding, de akoestiek, het is zo mooi. Kerken geven een intieme en knusse ervaring.” Totaal het tegenovergestelde van met acht mensen op een podium staan, in elk geval. „Je kunt voelen dat de afstand minder groot is, daardoor zie je emoties en kun je luisteren naar het publiek. Het is heel persoonlijk.”

Persoonlijke verhalen

Dat persoonlijke komt ook terug in de show, naast muziek maken wil Macrooy ook zijn verhaal vertellen. „Het wordt geen theatershow, maar ik wil wel vertellen over de periodes waarin en waarom de nummers zijn geschreven. In Nederland is mijn groei naar volwassenheid begonnen. Het nummer Tell Me Father is het eerste nummer dat ik hier schreef. Het gaat over volwassen worden en is gericht aan mijn vader. Ik zing: 'Am I the man you raised me to be?' Het was best spannend in die tijd. Voor het eerst uit huis en dan ook nog helemaal alleen in een vreemd land.”

Niet religieus, wel spiritueel

Meer dan drie jaar later is het tijd voor iets nieuws: Judas spelen. „Ik werd gevraagd om mee te doen met The Passion, in eerste instantie voor een andere rol. Tijdens het eerste gesprek heb ik aangegeven dat het me een mooie uitdading leek om Judas te spelen. Ik vind het een van de meest intrigerende personages uit het verhaal. Gelukkig kreeg ik de rol!” Een tour in kerken, een rol in The Passion, speelt religie een belangrijke rol in het leven van Macrooy? „Nee, al ben ik wel Rooms-Katholiek opgevoed. De belangrijkste verhalen heb ik meegekregen als kind, maar ik ben niet religieus.” Wel spiritueel, geeft hij aan. „Ik probeer op sommige momenten heel bewust stil te staan bij wat ik heb in mijn leven en blij te zijn met wat ik heb. Soms kunnen we kleine negatieve dingen veel zwaarder laten wegen dan alle goede dingen in het leven. Ik probeer dat te controleren door soms hardop te zeggen: ik ben blij dat ik dit heb in mijn leven. Om mijn zegeningen te tellen. Die dankbaarheid heb ik wel meegekregen uit mijn religieuze opvoeding. Het optimisme, de hoop. En het lief zijn voor andere mensen.”

