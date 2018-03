Presentatoren VI reageren op hun 'transfer'

De Rotterdamse stylist Fred van Leer gaat de eerste Nederlandse versie van Say Yes To The Dress presenteren. Dat heeft de kersverse presentator bekendgemaakt op Twitter.

In zijn bericht op het eerdergenoemde sociale medium zegt Van Leer ontzettend blij te zijn met de nieuwe stap: „Yessss! Ik mag het eindelijk zeggen! Ik ga het nieuwe seizoen van Say Yes To The Dress presenteren!!!! Zoveel zin in!!!!"

Kijkcijferkanon

Say Yes To The Dress is al jaren een van de populairste programma's van TLC. De zender introduceerde een Beneluxversie, maar die werd gepresenteerd door de Amerikaanse Randy Fenoli. Nu gaat Van Leer dus de eerste Nederlandse versie presenteren.

Maar wie denkt dat Van Leer een soort 'Randy 2.0' gaat worden, heeft het goed mis. „Ik zal het zeker anders doen, ik ben absoluut geen Randy. Ik ben direct, ik kom uit Nederland. Ik zal wel netjes en lief blijven, maar ik ga het anders doen", zegt hij tegenover het AD.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar