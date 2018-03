Op tv meegluren in de snelle wereld van de Zuidas

Om de Amsterdamse Zuidas te leren kennen, belde de jonge actrice Jouman Fattal gewoon bij advocatenkantoren aan. „Hallo, ik ga jullie spelen.”

Je rijdt langs de imposante gebouwen aan de A10 in Amsterdam en denkt: oh ja, daar schijnt het te gebeuren, daar bevindt zich de wereld van zakenlui en groot geld. Daar moeten die befaamde vrijdagmiddagborrels zich afspelen, maar wát gebeurt daar dan?

Nieuwe serie

In de nieuwe advocatenserie Zuidas van BNNVARA is het zakengebied niet meer alleen toegankelijk voor insiders, maar ook voor de tv-kijker. In de snelle wereld van de topadvocatuur zien we bekende gezichten als Mark Rietman, Annet Malherbe, Noortje Herlaar en Robert de Hoog. Een relatief onbekend gezicht is Jouman Fattal (26) die je kunt hebben gezien in de science fiction-achtige serie Project Orpheus. Fattal is als een van de hoofdrolspelers de pas afgestudeerde rechtenstudent Sabia, die aast op een stageplek bij een topkantoor. Dat zij een groot gevoel voor rechtvaardigheid heeft, kan haar weleens problemen bezorgen.

„Zuidas was voor mij een mooie kans, toen ik deze droomrol kreeg schreeuwde ik het van de daken”, zegt de in Syrië geboren actrice (‘maar ik ben opgegroeid in Hilversum, eigenlijk ben ik gewoon een Goois meisje’). De Zuidas kende ze van de gebouwen: „Maar het advocatenwereldje niet. Daar kom je niet zomaar binnen.” Om zich op de rol voor te bereiden lukte haar dat wel. Brutaal genoeg belde ze gewoon bij advocatenkantoren aan. „Ik ging op de Zuidas mensen kijken, maar probeerde ze in de kantoren ook vrijblijvend te spreken te krijgen. Dat lukte. Ik zei: hallo, ik ga jullie spelen en vroeg gewoon of het waar is dat iedereen coke gebruikt. Ze waren druk, maar toch vriendelijk en behulpzaam. Met de cast hebben we ter inspiratie ook een rechtszaak bezocht.”

De vloek: ambitie

De serie begint met de Zuidas in een notendop: ‘Macht is het vermogen om anderen jouw wil op te leggen’. En: ‘Eén eigenschap delen we er allemaal, één vloek die ons grenzen laat overschrijden, ambitie’. Fattal over ambitie: „We leven inderdaad in een prestatiecultuur waarin succes heel belangrijk is en ambitie het smeermiddel. Ambitie is volgens mij slecht als je denkt dat het je gelukkig maakt. Ambitie is prima als je niet over andermans grenzen heen gaat. Maar ik ben het ook hoor. Ik wil een hele goede actrice worden, succes hebben en hoop dat veel mensen mijn werk gaan zien. Maar ambitie moet niet giftig worden.”

Acteren voor het podium

Drie auditierondes moest Fattal ‘overleven’ voor haar grootste rol tot nog toe. „Die zijn vreselijk door de zenuwen, maar ik ben ze gaan beschouwen als repetities.” Naast tv maakt de actrice theater voor Frascati, maar een voorkeur voor het een of ander heeft ze niet. „Wel denk ik dat je goed leert spelen door veel op het podium te staan. Het vak acteren is ooit bedacht en bedoeld voor een podium. Maar de beste acteurs en actrices vind ik diegenen die beide disciplines onder controle hebben.”

Vlnr Bram Suijker, Robert de Hoog, Noortje Herlaar, Mark Rietman, Annet Malherbe en Jouman Fattal. / Wessel de Groot

Hoe Fattal het er zelf vanaf brengt zien we vanaf zondag. „Er worden in Zuidas geen Amerikaanse advocatenseries nageaapt”, wil ze meegeven. „Het is een frisse kijk in de advocatenwereld en gaat niet over strafrecht maar over miljoenendeals. Ik hoop dat het publiek er net zoveel potentie in ziet als ik.” Of haar personage Sabia stand kan houden in die flitsende wereld aan de rand van de hoofdstad, daarover licht Fattal slechts een tipje van de sluier op: „ Laat ik zeggen: de speech van Rudolf (Mark Rietman, red.) over ambitie die je aan het begin van de serie hoort en waarover we het al hadden, dat is een voorbode…”

De acht afleveringen van Zuidas zijn vanaf zondag 1 april om 21.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Dames van de Zuidas

De inside input voor de serie Zuidas komt uit de pennen van drie jonge dames. Onder de naam de Zoza’s vormen zij het schrijverscollectief ZoZuidas. De drie hebben een juridische achtergrond en werkten daadwerkelijk in het Amsterdamse zakenbolwerk (één van hen nog steeds). Wat zij er zagen schreven ze acht jaar lang op in columns, artikelen en twee boeken en dat resulteerde dus in een tv-serie. ZoZuidas schreef ook aan de tv-productie mee. Hier zie je twee van hen bij RTL Late Night:

