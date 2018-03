NPO gaat exen herenigen in realityshow

First Dates, The (Un-)dateables, het zijn beiden voorbeelden van internationale programmaconcepten waarvan de NPO de Nederlandse versie uitzendt. Aan dat rijtje wordt vanaf volgende maand ook A Night With My Ex toegevoegd, oftewel: Een Nacht met mijn Ex.

In het programma brengen ex-geliefden vierentwintig uur met elkaar door in een appartement. Tijdens die dag hebben ze de tijd om de relatie te overdenken en dit met elkaar te bespreken. Ze krijgen de kans elkaar vragen te stellen die ze eerder nooit op tafel durfden te gooien of de ander te overtuigen de relatie nieuw leven in te blazen.

Eén bed

Iedere aflevering zien we drie koppels die met elkaar het appartement in gaan. Binnen ieder koppel wil in ieder geval één van de twee graag weer een relatie met de ander. Ze worden gedwongen met elkaar te praten om alle problemen die in de relatie speelden de wereld uit te krijgen. Daarna staat er één tweepersoonsbed klaar om de nacht door te brengen. De vraag is of het stel dat ook zal doen.

Overal in het appartement hangen camera's, zodat de kijker thuis alles kan bekijken. Je volgt de intense gesprekken tussen de ex-partners, ziet ruzies en de eventuele goedmakertjes. Dat belooft in ieder geval een volle bak drama.

Trailer

Het gaat volgens Televizier om een Nederlandse remake van het Britse programma A Night With My Ex. Door dit programma is een koppeltje nu verloofd... dus wie weet! Vanaf 17 april kunnen we het programma bekijken op NPO3.

