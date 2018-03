Mol-fan vs. Mol-maagd: Uitgemold (slot)

Metro’s Constance van Amstel en Erik Jonk volgen Wie is de Mol. Constance kijkt al jaren, voor Erik is dit zijn tweede seizoen. Elke week bespreken ze de uitzending in de column Mol-fan vs. Mol-maagd.

Erik: Ik wil graag beginnen met de f*ckers van mijn favoriete app Teletekst. Ik wilde iets over het WK schaatsen opzoeken en wat stond er op de voorpagina? Tv-maker Jan Versteegh is de mol. Lekker dan voor mij als 'terugkijker', een doodzonde. Woest was ik.

Constance: Balen, maar zo gaan die dingen. Wie is de Mol moet je live zien, en anders heb je gewoon pech. Maar goed, da's natuurlijk ook maar een mening. Anyway Erik: IK HEB GEWONNEN!

Erik: Ja, diepe buiging voor jou, slingers, een gouden medaille, alles. Twijfelde je nog?

Constance: Nee. Echt niet. Jan was het. Het kon niet anders. Je moet het zo zien: het programma laat jou niet zien wie de mol is, en het programma probeerde heel erg te laten zien dat Ruben of Olcay de Mol was. Dus moest het Jan wel zijn. Neemt niet weg dat hij een geweldige mol is geweest. Wat vond je de beste mol-actie?

Erik: Het verstoppen van lampen, terwijl Olcay Jan op een scherm had kunnen zien. Ik zei in deze rubriek nog dat hij toen zo liep te treuzelen, maar dit was een mooie (al kregen we het natuurlijk niet in beeld). Hij was echt goed. Was er voor jou nog een verrassende mol-actie?

Constance: De opdracht in het park waarbij hij zonder vermomming achter iedereen langs is gelopen. Er had er maar eentje om hoeven kijken en het spel was uit voor Jan. Heel cool gedaan. Al vraag ik me nu nog wel af wie dan die persoon met die blonde pruik en het t-shirt van Loes was...

Erik: Ron Boszhard denk ik, die had tijd over.

Constance: Haha! Maar los van dat Jan een heel goede mol was vond ik de finale-aflevering een beetje tegenvallen. Veel te veel gebabbel en ze lieten veel te weinig molacties en aanwijzingen zien. Wat jij?

Erik: Ja, ik had er ook wel wat meer willen zien in plaats van de telkens treurende Olcay - oh wat ben ik dom - Gulsen en stuiterbal Chris Zegers.

Constance: Voor de extra aanwijzingen moet je dus naar de site gaan, vind ik eigenlijk niet oke voor de tv-kijkers.

Erik: Toch verdenk ik je er stiekem van dat jij tussen die paar duizend mensen in het Vondelpark stond te gillen zaterdagavond. Zeg me dat ik gelijk heb.

Constance: Busted! Ik stond daar te gillen! Nee, grapje, ik stond daar niet. Was vast heel gezellig, maar ik kijk toch liever gewoon op de bank met vrienden en een wijntje. Eind van de maand begint de Belgische De Mol op zender VIER. Ga jij kijken?

Erik: De Belgische mol? Nee, ik ga weer een gewoon leven zonder mol leiden. Het wordt toch niks met me. Of maak ik nog kans om molloot te worden?

Constance: Echt wel. Maar ik vond het tien leuke weken, maar ben ook wel weer uitgemold nu. Al is natuurlijk niets wat het lijkt.

Erik: Nou, ik ga sowieso die Teletekst-app deleten.