'Er hing geen leuke sfeer op Temptation Island'

Het moment waar we al tien weken naar uitkeken: de bekendmaking van de Mol. Het was niet Stine, Simone ook niet, Ruben was niet de Mol, misschien (M)olcay? Nee, Jan Versteegh was mol. En hoe! Hij heeft maar liefst twee derde van de kijkers en Molloten om de tuin geleid en wordt nu ook wel de Oscar-winnaar onder de Mollen genoemd.

,, Ik heb geprobeerd om het brutaal de spelen’’

Uiteindelijk ging het zaterdagavond enkel nog tussen ‘Haantje de voorste’ Jan en ‘de onhandigheid zelve’ Ruben. Na wat spannende minuten stapte Jan zaterdagavond naar voren en sprak hij de magische woorden: ,,Ik ben de mol’’. Dit maakte Ruben Hein de winnaar van Wie is de Mol 2018. Jan bekende dat hij het verborgen houden juist wel heel leuk vond. ,,Maar het is nog leuker nu het eruit is! Het is zo’n enorm avontuur om de Mol te zijn, fantastisch!’’. Zijn tactiek was om het zo brutaal mogelijk te spelen. Met succes! ,,Hebben ze het nou nog niet door? Nou, dan gaan we nog wel een stapje verder.’ De een vond hem de mol omdat hij té fanatiek was en de ander zag dat juist als een reden om Jan niet te verdenken.

,,Hebben ze het nou nog niet door?’’

De overige deelnemers en molfans konden zaterdagavond alleen maar gniffelend en vol ongeloof toekijken hoe Jan ons om de tuin had geleid. ,,Ik moest ervoor zorgen dat er verloren werd en daar hou ik eigenlijk niet zo van. Door geld uit de pot te houden werd dat dan wel weer gecompenseerd.’’ Zo zagen we dat Jan een meester was in het tijdrekken, risicovolle telefoontjes pleegde en écht het randje opzocht. Laat staan de Mol-actie waarbij Jan achter de kandidaten langs liep terwijl zij geconcentreerd naar Art zaten te luisteren. Ook tijdens de proef met de woordzoekers en in de overige afleveringen wist Jan tijdens de proeven de andere kandidaten om de tuin te leiden.

In deze 18e editie van Wie is de Mol werd er gestart in maar liefst vijf verschillende landen in drie verschillende tijdzones. Vervolgens reisden we met de deelnemers mee naar het prachtige Georgië waar het avontuur verder ging. Tien weken later is dit de uitkomst.

Voor wie niet kan wachten tot volgend jaar begint er eind deze maand de Belgische Wie is de mol op zender VIER.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar