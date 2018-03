Editors: Nederlanders hebben een goede muzieksmaak!

De wereld heeft er anderhalf jaar op moeten wachten, maar is het zesde album van de Britse band Editors er: Violence. Een titel die een stuk grover klinkt dan het vorige In Dreams. „Eigenlijk is Violence een verfijnde versie van onze vorige plaat.”

„Violence is een confronterend woord”, zegt frontman Tom Smith, terwijl hij samen met medebandlid en gitarist Justin Lockey in het restaurant van het Ink Hotel zit. „Maar het is een rode draad door de plaat heen, die gaat over relaties en mensen. Violence brengt dat samen. Het hoeft namelijk niet per se iets negatiefs te zijn. De vonken die tussen mensen rondvliegen, kunnen ook gewelddadig zijn. Maar dat gaat over liefde, niet over geweld.”

Editors door Rahi Rezvani

Geen protestplaat

Editors heeft de inspiratie vooral gehaald uit de wereld waarin we nu leven. „Daar is de plaat zich zeker bewust van. De wereld is een enge plek. De focus van de nummers ligt op de behoefte die we hebben aan menselijk contact en aan connecties met de ander tijdens deze tijd. Het is geen negatief album of een negatief statement. Het gaat over de wereld waarin we nu leven.”

Justin vult aan: „Het is een reactie op de wereld. We erkennen de wereld waarin we leven. Een politiek album zonder politiek statement.” Tom: „Ik voel me ongemakkelijk bij protestsongs: ze vertellen je wat je moet denken of doen. Dat doen we niet.”

Voor het eerst samenwerken

Voor Violence bleef de band in in de stad, in plaats van zich af te zonderen zoals bij de vorige plaat. „Er was echt een connectie met de buitenwereld.” Na het schrijven van de nummers, vroegen ze Benjamin John Power, beter bekend als de experimentele producer Blanck Mass, om de nummers aan te passen naar zijn stijl. „We hadden eigenlijk twee albums. Eentje van ons en eentje van Ben. Ben komt uit een andere muziekscene, waardoor het heel anders klinkt.” Het is aan producer Leo Abrahams om de uiteindelijke versie te maken. „We hebben nog nooit zo’n geluid gevonden. Dat is gelukt omdat we eindelijk mensen hebben binnengelaten.”

Editors door Rahi Rezvani

Altijd iets nieuws

Editors wil dan ook blijven vernieuwen. Tom: „We reageren altijd op wat we hebben gedaan dus we doen nooit wat we al eerder hebben gedaan. Op een bepaalde manier is Violence een verfijnde versie van In Dreams.” Iets nieuws doen kan wel zorgen dat fans afhaken. „We zijn nooit bang geweest om onze fans af te schrikken. De fans die ons nu nog volgen, houden ervan dat we heen en weer gaan. Dapper zijn en proberen is waarom we er nog zijn. Het zorgt dat we de band zijn geworden die we nu zijn.” Justin vult aan: „Je moet vooruit blijven gaan. Als je telkens hetzelfde doet, ga je je vervelen en gaan je fans zich vervelen. Je bereikt niks, ook persoonlijk niet, als je telkens hetzelfde doet.”

Veel Nederlandse fans

Fans zijn er in Nederland in elk geval nog genoeg. „In Nederland is de reactie op de band vanaf dag één enorm geweest”, vertelt Tom. „Amsterdam was de eerste stad buiten de UK waar we speelden, in Paradiso. Ik heb het idee dat we een sterke connectie hebben met Nederland, en dat is ook nog steeds zo.”

Hoe dat komt? Tom: „Ik weet alleen dat de connectie groot was. De muziek raakte mensen. Jullie hebben gewoon goede smaak!” En, is de theorie van Justin, Nederlanders zoeken ook niet echt iets nieuws. „Jullie willen zien hoe een band zich ontwikkelt. Als jullie iets leuk vinden, zijn jullie meer bereid om te kijken wat ze nog meer doen.”

