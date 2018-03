Dit zijn alle hints voor de Wie is de Mol-finale

Wie heeft de trip naar Georgië gesaboteerd? Zaterdag om 20.30 uur op NPO 1 maakt de Mol 2018 zich bekend in de finale-aflevering van Wie is de Mol?.

Is het muzikant Ruben, modevrouw Olcay of toch presentator Jan? Hieronder de belangrijkste hints per persoon.

Jan Versteegh

Jan Versteegh is de Mol

Jan was een zeer actieve speler. Was het tactiek?

* Jan zei in het begin van het programma erg van spelletjes te houden. Het seizoen zat vervolgens vol spellen, zoals 'pac-man', 'kaartenhuis' en 'woordzoekertje'. Jan nam altijd het voortouw, hij bepaalde het spel. En daarmee hoe het gespeeld werd?

* Tijdens de opdracht in de trein bouwde Jan een berg van blauwe dozen. Daardoor was het voor de anderen vrijwel niet meer mogelijk om te controleren was of er nog rode dozen in zijn coupé lagen. Bouwde hij bovendien een molshoop?

* Bij de verhuisopdracht stouwde Jan zijn auto zó vol dat er niemand meer bij kon. Geen passagier betekende geen geld. Had Jan voorkennis?

* In de opdracht op het water deed Jan weer erg zijn best. Zo fanatiek dat hij hardop zijn kleuren en landen opnoemde en daarmee de rest nogal afleidde. Een typische mol-actie?

* In de laatste aflevering hebben de deelnemers Georgiërs nodig om de teksten op de verzamelde puzzelstukjes te vertalen. Ruben en Olcay rijden daarom naar het dorpje waar mensen zijn, maar Jan naar de middle of nowhere waar Art de opdracht had uitgelegd. Echt slim. Voor een mol.

* Jan haalde 950 euro op. Het minst van iedereen.

Olcay Gulsen

Olcay Gulsen is de Mol

Olcay deed altijd een beetje 'mollerig'. Was ze het ook?

* Olcay schreef in het begin niets op. Niet nodig, zei ze. Later wel, maar had ze haar aantekeningen ook nodig of was dat puur voor de vorm?

* In de eerste aflevering laat Olcay op de markt geld in een envelop zitten, maar wordt betrapt. Was dit haar eerste, maar iets te opvallende mol-actie?

* Tijdens de opdracht op de brug trok Olcay er met Jan op uit om schilders te vinden. Ze praatte als brugman, oftewel: wees de titel van de aflevering naar Olcay de Mol?

* Circels en O-vormige gebouwen zijn dit seizoen veelvuldig te zien. Zijn het verwijzingen naar de eerste letter van de naam Olcay?

* Bij de Car-aoke zette Olcay heel laat de ruitenwisser aan, was daardoor slecht te zien. Bovendien zong zij de tekst ’Hello, it’s me’ (de Mol?).

* In de laatste aflevering reed Olcay heel omslachtig het paaltje omver waaraan de antwoordopties hingen. Ze moest daardoor gokken welke ze pakte. Was het echt een ongelukje?

* Olcay moest ontzettend veel plassen tijdens opdrachten. De boel liep daardoor vertraging op, en dus was er minder kans van slagen.

* Olcay haalde 1500 euro binnen voor de pot. Meer dan Jan, maar minder dan Ruben.

Ruben Hein

Ruben Hein is de Mol

Ruben leek onhandig en bang, maar was dat wel zo?

* Ruben kreeg in de vijfde aflevering het penningmeesterschap. 'Toevallig' precies op het moment dat de penningmeester een sleutelrol zou gaan spelen in de twee volgende opdrachten. Had hij voorkennis?

* Ruben durfde niet met het kabelbaantje naar het andere gebouw. Hij was zo bang, dat anderen ook niet durfden waardoor er minder kans was dat de envelop met het geld de overkant zou bereiken. Was zijn angst echt?

* Sleutels of het woord sleutel komt vaker terug dit seizoen. Zijn het verwijzingen naar Ruben, die in het dagelijks leven muzikant is?

* Bij de eerder genoemde treinopdracht was te zien dat er een doos uit de coupé waarin hoogstwaarschijnlijk Ruben aan het werk was. Gooide hij die doos uit de trein en mislukte daardoor de opdracht?

* Ruben liep in de laatste aflevering enorm te stuntelen met zijn auto. Hij wist niet hoe de motorklep open moest en reed weg terwijl de puzzelstukjes nog op die motorkap lagen. Is hij echt zo onhandig of deed hij maar alsof?

* Ruben deed de laatste test in 10 minuten en 44 seconden. Draai je de cijfers 1044 om, dan zou je daar het woord MOL in kunnen zien.

* Haalde 2720 euro op.

