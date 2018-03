Boeken en BN'ers

De vorige aflevering was het weer tijd voor kampvuurbeelden en die maakten veel los bij Kevin en Daniëlle. Gelukkig waren daar de verleiders en andere deelnemers om ze op te vangen. Deze week wordt het nog knusser op de resorts, er komen namelijk vier nieuwe verleiders in het spel! Alsof de temptation nog niet genoeg was…

Jeremy en Tim hebben op een bed van rozen geslapen. Hun kampvuurbeelden waren (opnieuw) positief. In tegenstelling tot die van Kevin. Hij zag hoe Megan in de slaapkamer helemaal losging met Joshua. En die beelden zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. „Dit is een teken dat ze niet van me houdt”. Als Jeremy vraagt of hij haar terug zou nemen is zijn antwoord meteen 'nee'.

Joshua en Megan worden wederom naast elkaar wakker. De huilende beelden van Kevin doen Megan niks. Mezdi kan er op zijn beurt nog steeds niet met zijn hoofd bij waarom Daniëlle heeft gehuild. Vindt hij dat hij niet over de grens is gegaan of denkt hij dat sommige dingen niet op beeld staan? Mezdi: „Daniëlle is al gekwetst wanneer ik twee seconden oogcontact heb met een dame”. Hij verwerkt het allemaal heel strategisch door zichzelf op te sluiten in zijn kamer.

Terwijl iedereen alles probeert te verwerken staat er alweer een date op de planning. Dit keer mogen de dames met z’n viertjes op date. zonder de vrijgezellen. De heren gaan ook op date, maar krijgen wel een dame mee. Alleen mogen ze die niet zelf kiezen, die kiest presentator Rick. Billy, Cherish, Laetitia en Maxim zijn de gelukkigen. Maxim bespeelt Jeremy door te doen alsof er niet meer wordt gefilmd. Hij vertelt wat meer over zijn relatie en zichzelf, maar blijft toch op zijn hoede. Mezdi is ondertussen wel zijn kamer uitgekomen zijn date met Laetitia.

Cherish en Tim vergezellen elkaar en Tim heeft toegegeven dat zij zijn temptation is. Laat Tim nou ook net het type zijn waar Cherish op valt. Wie weet wat een beetje quality time kan aanrichten…

De dames zouden met z’n vieren op date gaan, but little did they know dat er twee nieuwe vrijgezellen op ze staan te wachten. Kevin en Laiolano zijn gefocust op één ding: dingen kapot maken. Kevin: „Ik geloof in niet in monogamie, alles kan kapot”.

Als het hertje gewond is, slaan de leeuwinnen toe, zoals Billy vorige week zei. Op haar date met Kevin gebruikt ze de tactiek van het luisterend oor. Kevin is nog altijd even emotioneel en heeft veel te ventileren wat gedachtes betreft. Kevin over zijn Megan: „Ik wil daar niet mee over straat lopen”.

De dames hebben nog moeite met het onthouden van de naam van de Braziliaanse Laiolano en Kevin kan de namen van de dames niet onthouden. De naam Kevin roept bij Megan overigens allerlei gevoelens op. Megan wil dan ook meteen een bijnaam verzinnen voor Kevin. Laat hij nou net een tweede roepnaam hebben. Vanaf nu is het Avio!

Wat bij de heren op het resort opvalt is dat Laiolano en Fabrizio wel heel veel op elkaar lijken. Fabrizio heeft tattoos en Laiolano is getint, maar verder lijken ze als twee druppels water op elkaar.

Bij het mannenresort is het ook tijd voor nieuwe verleiders. Denise en Chloë komen de boel opfrissen en natuurlijk de mannen verleiden. Kevin is heel enthousiast, maar Mezdi negeert het een beetje. En dat is precies waar Denise van houdt: „Die wil ik”.

Al de hele dag is Mezdi in zichzelf gekeerd door Daniëlle. Pas na een tijdje komt hij van de bar vandaan. Hij praat wat met Denise en ziet veel gelijkenissen tussen de twee. Mezdi: „Maar Daniëlle is one of a kind, geen andere meid doet dat na”.

Laio showt zijn dance moves en de dames hebben het gezellig met hem. Tot grote ergernis van de heren die al werk hebben verricht. Laio en Daniëlle lachen wat af, maar Fabrizio kan het niet uitstaan dat hij met ‘zijn’ Daniëlle zit en doet zijn beklag bij Vanessa.

Chloë en Denise hebben zo hun eigen manier om zich op de eerste avond aan de rest van de groep te presenteren. Chloë doet dat vrij timide en rustig, maar Denise is meteen aanwezig. De term ‘opdringerig’ wordt veel gebruikt om haar te omschrijven.

Kevin is nog altijd niet zichzelf en daarom besluit Yasmin haar matras op zijn kamer te leggen. Hij is niet haar type, maar een vriend in nood hoor je te helpen, zo stelt ze. Megan en Joshua gaan zoals gewoonlijk samen naar bed en Fabrizio trekt zich terug met Daniëlle. Laio heeft de knoop doorgehakt en besluit zich te focussen op Deborah. Gino wil haar alleen niet weggeven en besluit tegen Deborah te zeggen dat hij gevoelens voor haar heeft, die hij eigenlijk helemaal niet heeft. Eerlijkheid duurt het langst Gino, dat weten we toch allemaal?

Wie het wel slim speelt is Denise. Mezdi kan niet slapen en Denise treft hem aan bij de bar. Na een babbeltje hier en een lachje daar gaan de twee naar de kamer van Denise. Dat is een van de weinige plekken waar geen camera’s hangen. Mezdi denkt veilig te zijn, maar via de microfoon zijn duidelijke zoengeluiden te horen. Tot zover het plan om afstand te nemen van de verleidsters. Denise is er nog maar één dag en heeft Mezdi nu al binnen.

Is Mezdi nu al gevallen voor Denise? En hoeveel schade zullen Avio, ookwel Kevin, en Laiolano aanrichten? Je ziet het elke donderdag om 20:30 op RTL5 of een dag na de uitzending op metronieuws!

