Beau fenomenaal in 'Beau Five Days Inside'

Kijkers van het programma Beau Five Days Inside waren dinsdagavond wederom diep onder de indruk van de manier waarop Beau van Erven Dorens dit heeft aangepakt.

Verslaafden

Voor het programma zat Beau deze keer in een verzorgingstehuis voor oudere verslaafden in Den Haag, Woodstock genaamd. De inwoners zijn tussen de 45 en 65 jaar oud en mogen vrij gebruiken, mits ze dat in hun kamers doen. Ze krijgen drie keer per dag te eten en medische zorg.

Het is een uniek concept in Nederland, wat absoluut vragen opwerpt bij de kijkers. Want hoezo bekostigen wij dit? Beau vraagt het ook aan begeleider Yvonne, die hier een duidelijk antwoord op heeft: ,,Wat kost meer geld? Iemand die constant in een politiecel zit, na inbraken of wat voor criminaliteit ook, of dat je iemand hier plaatst?”

Henk

Maar de kijker is het meest onder de indruk van de interviews die Beau heeft met de inwoners van het tehuis. Waar hij eerst aangeeft dat hij dacht zich onveilig te gaan voelen tussen de verslaafden, ontdekt hij al snel dat dat heel erg meevalt. En dat valt op, vooral als hij de 61-jarige verslaafde Henk interviewt, die naast hem ook gewoon drugs gebruikt. Hoewel Henk zich een beetje lijkt te schamen, doet Beau alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat komt over, want Henk is ontzettend open tegen hem.

Zo vertelt hij dat hij in zijn jongere jaren seksueel is misbruikt, waardoor hij is gaan gebruiken. Op zijn dertiende zat Henk al aan de LSD, op zijn negentiende aan de heroïne.

Veel lof

Ook Aad, Rinus en Margret vertellen hun verhaal aan Beau. Stuk voor stuk zijn het schrijnende verhalen, die Beau prachtig weergeeft. De uitzending kan dan ook op veel lof van de kijkers rekenen.

'Juist heel goed'

Beau sluit na zes dagen zijn bezoek aan Woodstock af met een paar wijze woorden.

“Woodstock is juist heel goed. Anders zouden mensen de hele wijk terroriseren met criminaliteit, dat hoeft nu helemaal niet. Deze mensen zijn niet meer te redden, maar wél te helpen."

