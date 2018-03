Barry Atsma en Fockeline Ouwerkerk vertellen in Bankier van het Verzet het verhaal van de heldhaftige oorlogsbankier Walraven van Hall, een man aan wie mensen van nu een voorbeeld mogen nemen, vinden ze. "We hebben er helemaal niks aan om te schreeuwen en eigenlijk alleen maar poep de wereld in te gooien."

Wanneer we aanschuiven bij Fockeline Ouwerkerk en Barry Atsma voor een interview over Bankier van het Verzet praten de twee acteurs nog na over een interview dat Barry eerder die dag had. Daarin werd hem gevraagd naar een personage dat hij ooit in een andere film speelde, maar die kon hij zich niet meer herinneren. „Ja, dat heb je soms als je verder niet zoveel met dat type hebt!”, schatert hij.

'Godverdomme!'

De kans is klein dat het Atsma over een paar jaar opnieuw overkomt met de man die hij in ‘Bankier’ speelt, want deze Walraven van Hall heeft indruk op hem gemaakt. Dat blijkt wel tijdens het gesprek. „Wally, zoals hij werd genoemd, was een ongelooflijk energieke, charismatische binder van allerlei soorten mensen. Toen de oorlog uitbrak dacht hij: Godverdomme, we moeten iets doen!”, klinkt het vol vuur.

Atsma speelt de hoofdrol in Bankier van het Verzet. Het is een film over het waargebeurde verhaal van de gebroeders Wally en Gijs van Hall die samen de verzetsbank onder hun hoede hadden. Dankzij hun slimme spelletjes en valsemunterspraktijken konden zij met hun Nationaal Steunfonds tijdens de Tweede Wereldoorlog het hele Nederlandse verzet financieren. In totaal wisten de broers 106 miljoen gulden te verzamelen, maar Wally werd tegen het einde van de oorlog verraden.

'Knap en moedig'

Atsma (45) herkent zichzelf wel in zijn alter ego. „Jazeker! Ik ben net zo knap en moedig”, roept hij lachend. „Nee, zonder dollen, ik heb van mezelf ook wel een beetje dat ik wil opkomen voor de verdrukten. Ik weet alleen niet of ik het in een oorlog zou doen. Ik zou toch voor mijn kinderen kiezen zodra ‘the shit the fan hits’.” zegt hij.

Collega Fockeline Ouwerkerk, die Van Hall’s vrouw Tilly speelt: „Maar je bent wel een verbinder. Hij is de man die ’s avonds na een draaidag roept: straks allemaal de bar in, iedereen bij elkaar!” Atsma: „Ja, dat klopt wel. Ik ben wel heel erg van iets met zijn allen doen. Ik kan niet zo goed tegen ego’s die op hun eigen eiland werken.”

Om die reden vinden de acteurs het ook belangrijk dat het verhaal van de broers ook in deze tijd bij een breed publiek onder de aandacht komt. Ouwerkerk: „Het zijn mensen die hun ego opzij zetten in tijden van nood, die heel bewust voor iets groters kiezen dan zichzelf. Dat mogen mensen van nu ook wel wat vaker doen.” Atsma is het daarmee eens: „Die mannen gingen ergens voor in het leven, heel ego-loos.”

'Poep gooien'

In Nederland is zo’n houding tegenwoordig schaars, vindt hij. „Twitter is een soort riool, politici pompen haat de maatschappij in, columnisten gooien nog wat olie op het vuur: iedereen zweept elkaar maar op, maar laten we er godverdomme eens bewust van zijn hoe belangrijk het is om samen te komen, en samen die maatschappij te bouwen. We hebben er helemaal niks aan om te schreeuwen en eigenlijk alleen maar poep de wereld in te gooien.” Hij haalt even adem en vervolgt: „Goeie kop vast voor je artikel. Maar ik meen het wel.”

Vooral over boze, anonieme twitteraars kan Atsma zich kwaad maken. „Dan denk ik: ga eens in je eigen buurt kijken. Wie is er eenzaam? Wie kan er hulp gebruiken? Stroop je mouwen op en loop niet zo te ratelen op internet. Ik kan daar heel kwaad over worden. Ik wil niet de heilige Sint Johannes uithangen, maar ik probeer altijd goed te zorgen voor de mensen om me heen. En concreet te helpen, ook met de goede doelen waar ik ambassadeur voor ben. Wat dat betreft vind ik Walraven ook inspirerend.”

Voorrecht

Ouwerkerk: „Wie deze film straks ziet, zou het eigenlijk als een voorrecht moeten zien om de gebroeders van Hall door deze film te mogen leren kennen.”

Bankier van het Verzet draait vanaf 8 maart in de bioscoop