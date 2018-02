Zangeres Lana Del Rey ontsnapte aan ontvoering

Met Patser hebben het Vlaamse regieduo Adil El Arbi (29) en Bilall Fallah (32) weer een opvallende film afgeleverd. De graag geziene gasten van De Wereld Draait Door laten ons sinds 1 februari de waanzinnige trip van vier vrienden – Patsers - die ervan dromen om te leven als echte maffioso zien. Patserbakken, dikke villa’s, snel cocaïnegeld, respect, grof geweld én het speelfilmdebuut van Ali B komen allemaal voorbij.

Beverly Hills Cop

Na Ali B en de vier vrienden die miljoenen verdienen met gestolen Colombiaanse coke (wat uitmondt in een bendeoorlog), verschijnen heel andere types voor de camera’s van de Belgen: Will Smith en Martin Lawrence in Bad Boys 3, zo werd woensdag door Dutch Filmworks bekendgemaakt. En dan volgt daarna mogelijk nog de vierde Beverly Hills Cop met Eddie Murphy. Het zijn mooie tijden voor Adil El Arbi en Bilall Fallah. Maar eerst terug naar Patser, waarover Metro het succesduo in Amsterdam sprak.

Het regieduo met hun filmdebutant, Ali B.

Ze hebben met Patser voor een wow-effect willen zorgen. El Arbi: „Denk aan The Wolf of Wall Street, dan weet je ook niet wat je ziet. Het is misschien over de top, je begrijpt niet alles... Velen zien met Patser een wereld die zij niet kennen, maar ergens is zo’n inkijkje net als met The Wolf of Wall Street heel entertainend en tegelijkertijd schrijnend.”

Leven als in een videoclip

Voor wie ze niet kent: Paters willen telkens actie in het leven en dan hebben we het vooral over criminaliteit. Ze willen respect van andere Patsers en de droomvrouwen voor het kiezen hebben. Fallah: „Jongeren die gangster worden leven als in een videoclip. Ze willen gelijk rapper Tupac of Tony Montana uit de film Scarface zijn. Daarom is onze film snel en flitsend en zit hij boordevol actie. Maar Patser vertelt natuurlijk wel iets: hoe er door zulke jongeren naar de wereld wordt gekeken.”

Antwerpse 'Molenbeek'

Waar Brussel de beruchte wijk Molenbeek heeft, daar heeft Antwerpen ’t Kiel als ‘Patserwijk’. „Het is een interessante groep jongeren”, zegt El Arbi. „Jongeren die minder kansen in het leven hebben dan Jan Peters die in een rijke wijk geboren is. Als Ali of Jan Peters hetzelfde diploma hebben, dan kiest men in België eerder voor Jan Peters.”

Lees ook Reünie Will Smith en Martin Lawrence in Bad Boys 3 Likeability of 5

Adil El Arbi en Bilall Fallah, geboren in respectievelijk Edegem en Vilvoorde, zijn Marokkaans maar ontliepen het Patsergedrag. El Arbi: „Onze ouders wilden ons gelukkig wel laten studeren. Maar veel belangrijker: Bilall en ik hadden en hebben een passie en dat is mooie films maken. We kennen natuurlijk wel ontspoorde jongeren en hebben ze geobserveerd.” Fallah: „Tijdens mijn hele jeugd heb ik verhalen over Patsers gehoord. Fascinerende verhalen die we voor onze eerste echte gangsterfilm goed konden gebruiken.”

Politiek niet correct

De schrijnende kanten van de wereld gaan de talentvolle heren bepaald niet uit de weg. In het bejubelde Black niet – over een donker tienermeisje uit een Brusselse bende – en in Image niet, die gaat over een journaliste in probleemwijken in de Belgische hoofdstad. „Inderdaad”, lachen de twee. „We houden ervan om to the point te komen en proberen weinig te ontwijken. Spike Lee’s harde kant is toch ook niet altijd politiek correct? Daarom spreken zijn films aan.”

Geconcentreerd aan het werk op de set van Patser.

El Arbi en Fallah maakten voor Patser veel gebruik van jongeren die wel iets met acteren hebben, maar ‘amper de kans krijgen iets deftigs te spelen’. El Arbi: „De Vlaamse cinema is nogal blank. Wij vinden het belangrijk meer diversiteit te creëren. Via de klassieke kanalen konden we de acteurs die we nodig hadden niet vinden.”

Veel meer fucked up

De jongeren waarom het gaat vind je in Antwerpen vooral in het genoemde ’t Kiel. Fallah: „Antwerpen heeft de laatste jaren een aura van een heel hippe stad. Een stad vol kunstenaars, alles is chill, heilig en veilig. Antwerpen heeft echter een onderwereld die gelinkt is aan cocaïne. Het is er veel meer fucked up dan in andere Belgische steden. Sterker, Antwerpen is de cocaïne-hoofdstad van heel Europa.” El Arbi: „De hoeveelheid cocaïne die via de haven van Antwerpen binnenkomt is enorm. Dat gaat gepaard met veel criminaliteit. Dat gaat overigens verder dan ’t Kiel alleen. Wie in de gevangenis beland heeft al miljoenen gecasht.” Fallah: „Er is in Antwerpen niet alleen een groot aanbod van cocaïne, maar ook een grote vraag. Want tja, wie snuift dat allemaal op hè? De rijke blanke buurten zorgen ervoor dat die handel bestaat. Antwerpen is ook al de hoofdstad qua cocaïnegebruik.”

Al succes in België

Patser is België al opgevallen. In Vlaanderen en Brussel trok de film in de eerste vijf dagen ruim 80.000 bioscoopbezoekers. Voorganger Black viel echter in de Verenigde Staten al op. Daarop kreeg het duo de kans om de pilotaflevering van Scalped, een nieuwe Amerikaanse dramaserie te maken. „Vergelijkbaar met The Sopranos”, zeiden de heren eerder, „maar dan met indianen.” Nog twee afleveringen van een serie - Snowfall - lagen in het verschiet, maar dat lieten El Arbi en Fallah lopen. „Anders konden we Patser niet maken, ons passieproject. Onze manager verklaarde ons voor gek, die riep niét doen! We realiseerden ons wel dat Patser heel goed moest worden, anders konden we een nieuwe kans in Amerika wel vergeten.”

'We verlaten België graag, maar keren altijd terug.'

De nieuwe kansen komen er zoals gezegd, te beginnen met de regie van Bad Boys 3 met Will Smith en Martin Lawrence als politieagenten van een narcoticabrigade. De nu ‘officiële onderhandelingen’ moeten leiden tot de eerste opnames in augustus. En dan is er nog die befaamde Beverly Hills Cop 4 met Eddie Murphy. El Arbi en Fallah spraken er al over aan de tafel van DWDD en zijn nog altijd als regisseurs in de running. Ze verlaten er België graag voor.

'Terug films maken'

„Maar niet voor altijd”, zegt Fallah. „We zullen graag werken in Hollywood, maar net zo graag ‘terug films maken’ in België of Nederland. We houden van een goede afwisseling. In Hollywood heb je nu eenmaal te maken met studioregels een heel veel geld, waardoor je creatief beperkter bent. Hier heb je meer creatieve vrijheid en durven we meer. We komen graag terug. Helemaal als Patser een succes wordt, want dan maken we Paters 2.”

Patser 1 is in Nederland in elk geval goed begonnen. Met 10.000 bezoekers op de openingsdag was het donderdag de best bezochte film in ons land van de dag.

Lees ook Ali B en Matteo Simoni: Patservrienden voor altijd Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar